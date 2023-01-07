《Missing：他们存在过2》实际行动帮助失踪者家属：片尾附182专线、预告与官网刊寻人启事

以替失踪亡灵找回回家的路为主题，因动人情节打动人心获得好评，《Missing：他们存在过》目前以第2季回归，不仅持续利用剧情引发大众对失踪议题的关注，更透过了实际行动帮助失踪者家属。

或许有些观众曾注意到，第2季第1集的片尾附上了失踪儿童举报专线182，而片头的风格也变得很不一样，第1季用CG制作画面介绍主演群，第2季转为用实际家庭影像开启序幕。比起第1季的奇幻，第2季更有写实感，很快就会让观众联想实际生活是不是也有许多人正在寻找失踪的家人。



而每集播出之后，剧组於YouTube、Naver TV所放上的预告片，结尾也都会附上一则失踪儿童的寻人启事，同时有个旁白「寻找失踪儿童，失踪儿童的专线是182」，那是由主演演员们高洙、许峻豪、安昭熙、李姃垠与金东辉轮流录制的声音。



打开‎《Missing：他们存在过2》官方网站‎，你还会发现有个区块「寻找失踪儿童活动」。活动主要是向大众宣传最快找到家人的方式是透过DNA检验，可以鼓励自己身边所知道的失踪者家属或是失踪儿童，到附近警察署进行DNA检验建档。活动页面亦刊出了多起儿童寻人启事，也就是预告片所放上的，部分孩童有AI绘出的「现今推测模样」供参考。



整个活动是和政府的保健福利部，及其设立的儿童权利保障院合作，为了更有力推行活动，主演演员们拍摄了影片「见了时间静止的朋友」，内容反转让演员和收看的观众都忍不住泪流了吧？此影片也是tvN上传的YouTube影片当中罕见加上英语字幕的，有网友留言点出：「过去有儿童福利机构（育幼院）擅自把孩子带到海外领养，所以添加英语字幕把失踪儿童的讯息翻译成英语也不错。」影片也收到了不少英语留言，显见活动如实传播到了海外。

《Missing：他们存在过2》将剧情里的善举延伸到了戏外，实际付诸行动让观众无不更加动容，有人留言表示透过剧情对於「失踪」有了更多想法与关注，并感谢剧组带来的良善立意，也有人祈求失踪者家属早日和失踪家人团聚，或像影片中许峻豪所说，希望家属健健康康，「在团聚那天务必维持健康的模样」。

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