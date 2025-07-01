NCT DREAM将携第五张正规专辑回归！双主打歌展现「最闪耀的自己」

人气男团NCT DREAM即将以充满活力与自信的新专辑回归。 所属公司宣布，NCT DREAM将於7月14日发行第五张正规专辑《Go Back To The Future》，并提前揭晓了双主打曲的亮点。

这次双主打歌分别为《CHILLER》和《BTTF》。 其中《CHILLER》以独特的trench touch为基础，结合多样化曲风。 经纪公司表示：「曲中带有独特质感与电子感的合成器声音，还有跳脱预测的和弦进行，完美融入了自信的氛围。」歌词则描绘了在最强大、最闪耀的瞬间，百分之百享受自我、展现真实面貌的帅气模样，预告了NCT DREAM将开启一段愉快的新篇章。

另一首主打歌《BTTF》则是一首嘻哈舞曲，名称缩写自「Back To The Future」。 歌曲讲述搭乘时光机旅行、在未来中获得改变命运机会的故事。



值得一提的是，这两首歌的歌词皆由知名作词人Kenzie操刀，编织出紧密连结的叙事结构。 《CHILLER》同时扮演著《BTTF》的前传与后续，带来更强的沉浸感。SM娱乐指出：「NCT DREAM将透过这两首歌曲展现他们的能量与自信，证明成员们在过去、现在与未来都同样耀眼。」

这次新专辑共收录9首歌曲，讲述为了寻找最闪耀自我而踏上时间旅行的故事，其中交织著各种事件与情感，也展现了他们驾饄多样曲风的实力。

另一方面，NCT DREAM的新专辑将於7月14日傍晚6点（韩国时间）透过各大音源平台公开。 粉丝们也相当期待他们再次带来耳目一新的音乐舞台。



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