NCT DREAM楷燦健康出狀況，SM：出現心跳胸悶異常，一切活動暫停，全年無休行程超滿

忙碌的行程成為討論中心。
NCT DREAM的成員楷燦近日傳出身體出狀況，一切行程皆全面暫停，直至回復健康狀態。據悉，楷燦近日出現心跳異常、胸悶等等症狀，目前正在接受專業治療，需要時間療養。
"We would like to tell the fans about the member Haechan's health condition and absence from the schedule.— Dyva (@captainuwu) January 6, 2023
Haechan recently felt abnormal conditions such as heart palpitations and stuffiness, so he visited a hospital with his manager for counseling and checkup, and received + pic.twitter.com/5ggpD00COs
楷燦除了NCT DREAM，同時也是NCT 127的成員之一，需要兼顧兩個分隊的所有行程，對於粉絲擔心的詢問休息狀況，楷燦曾表示：自己是心甘情願，沒有被強迫，為了粉絲及夢想而努力著，不過忙碌的行程仍常常被拉出來檢視。從2021年至今幾乎沒有休息的日子、皆排滿活動，還不算籌備、錄音、練習等時間。
除此之外，楷燦和同團成員Mark的行程都常常成為討論焦點。Mark是NCT 127、NCT DREAM，以及SuperM成員，忙碌的程度甚至被稱為「超人行程」，高密度的工作狀況也成為討論焦點，許多粉絲常擔心的問：不休息嗎？不過馬克也說：為了粉絲而努力。
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