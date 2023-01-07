NCT DREAM楷燦健康出狀況，SM：出現心跳胸悶異常，一切活動暫停，全年無休行程超滿

忙碌的行程成為討論中心。

NCT DREAM的成員楷燦近日傳出身體出狀況，一切行程皆全面暫停，直至回復健康狀態。據悉，楷燦近日出現心跳異常、胸悶等等症狀，目前正在接受專業治療，需要時間療養。



"We would like to tell the fans about the member Haechan's health condition and absence from the schedule.



Haechan recently felt abnormal conditions such as heart palpitations and stuffiness, so he visited a hospital with his manager for counseling and checkup, and received + pic.twitter.com/5ggpD00COs — Dyva (@captainuwu) January 6, 2023

楷燦除了NCT DREAM，同時也是NCT 127的成員之一，需要兼顧兩個分隊的所有行程，對於粉絲擔心的詢問休息狀況，楷燦曾表示：自己是心甘情願，沒有被強迫，為了粉絲及夢想而努力著，不過忙碌的行程仍常常被拉出來檢視。從2021年至今幾乎沒有休息的日子、皆排滿活動，還不算籌備、錄音、練習等時間。



除此之外，楷燦和同團成員Mark的行程都常常成為討論焦點。Mark是NCT 127、NCT DREAM，以及SuperM成員，忙碌的程度甚至被稱為「超人行程」，高密度的工作狀況也成為討論焦點，許多粉絲常擔心的問：不休息嗎？不過馬克也說：為了粉絲而努力。



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