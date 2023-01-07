【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：《黑暗荣耀》来到TOP 1呢！

有３部新剧开播，就是《头脑共助》、《法钱》及《代理公司》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（一月）第１周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――Netflix《黑暗荣耀》：8.5（第一季共8集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.2――tvN《还魂：光与影》：8（今晚播至第９集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.3――TVING《Island》：7.7（播至第４集）

【台湾香港都在Prime Video播出】

NO.4――tvN《Missing：他们存在过2》：7.4（播至第６集）

【香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.5――SBS《Trolley：命运交叉点》：7（播至第６集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.5――KBS《头脑共助》：6.8（播至第２集）

【台湾由爱奇艺国际站播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.7――MBC《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》：6.9（今晚播至第１０集）

【台湾由MOD及Hami Video影音平台播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.8――TVING《酒鬼都市女人们2》：6.8（今晚播至第１０集）

【台湾由FriDay影音播出】

NO.9――JTBC《爱情的理解》：6.5（播至第６集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.10――Disney+《地下菁英》：6.2（播至第集）

【台湾香港都在Disney+播出】

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