崔始源《酒都女2》穿胖子装，酒鬼们都想玩他的脸！抓紧机会拍TikTok，跳Super Junior舞快笑死

《酒鬼都市女人们2》第7集，崔始源穿上胖子装诠释「姜PD」姜北久的过往故事，模样笑翻与他共事的演员「酒鬼们」，还有收看的粉丝！

从花絮中可见「胖子版崔始源」登场，郑恩地就大笑出声，还与李先彬一起玩他的大肚子与脸、研究胖子装到底呈现的多真实。韩善伙则边笑边心疼(?)摸著始源的假脸直呼：「第2季为什么要让欧巴这么辛苦！」



韩善伙接著称赞姜北久实在太厉害了、减肥很成功，崔始源开始大搞怪表演「如果有人生气，他就会……」，双手比起大拇指瞪大眼睛XDD



更好笑的是，崔始源没有浪费这次穿胖子装的机会，趁机拍了TikTok影片。掌镜者抢了他手中的巧克力要他跳舞他就跳，掌镜者要他摘东西吃之前跳舞他也跳……就这么跳了胖子版Super Junior的〈Black Suit〉〈Mango〉。



崔始源再一次不计形象「乱用脸」，粉丝们都被他打败了啊XDD

▼《酒鬼都市女人们2》第7集完整花絮



▼崔始源穿胖子装拍TikTok（TikTok原片可点此前往：〈Black Suit〉、〈Mango〉‎）

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