《单身即地狱2》的女嘉宾也有出演《黑暗荣耀》！饰演为下一季埋下伏笔的「重要角色」

近日，Saram娱乐表示：「李昭隶确实出演了《黑暗荣耀》。」
李昭隶在《黑暗荣耀》中饰演校园暴力受害者「尹昭熙」一角。和文同珢（宋慧乔 饰）一起遭到加害者朴涎镇（林智妍 饰）、全宰寯（朴成勋 饰）、李蓑罗（金赫拉 饰）、崔惠程（车珠英 饰）、孙慏梧（金建宇 饰）的严重的校园暴力后做出极端的选择，虽然她出场时间很短，但是细致地消化了因校园暴力而备受折磨的演技，获得好评。
相信有不少人觉得她有点眼熟吧？她就是《单身即地狱2》的「女三」啦！虽然一开始与男嘉宾配对并不是很顺利，但可爱的外貌给观众留下深刻的印象。而李昭隶是汉阳大学戏剧电影系出身，除了《黑暗荣耀》外，之前还在《消防局旁的警察局》饰演「金贤书」一角。
《黑暗荣耀》第一季播完后也留下不少伏笔，文同珢目睹尹昭熙坠楼而死，她的父母认为是被人杀害，所以尸体就一直放在冰柜里。为了复仇，文同珢还告诉孙慏梧朴涎镇是凶手，当时尹昭熙坠楼时就握著朴涎镇的名牌，孙慏梧知道这件事后，就要去威胁朴涎镇拿到钱，结果人却消失不见了。第8集最后，朱如炡（李到晛 饰）去查看尹昭熙的尸体，结果尸体也不在冰柜里...实在太好奇接下来的剧情啊！
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