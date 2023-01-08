《黑暗荣耀》演员私下互动超有趣！郑成日上传与金赫拉的合照，林智妍：「老公～别跟她在一起」

《黑暗荣耀》讲述高中时期遭遇校园暴力而失去一切的女主人公，经过几十年的策划后向加害者复仇的故事。

虽然「霸凌五人帮」在剧中真的超级坏，但私下互动蛮可爱的啦 XD



林智妍公开婚礼和五人帮的花絮照：「有点难为情的我的朋友们。」饰演「全宰寯」的朴成勋：「我在看你。」而「孙慏梧」金建宇也回：「朋友们～宰寯在 IG 上也不把我当一回事。」老公郑成日还表示：「我当时应该就要察觉到。」

而郑成日也上传与金赫拉的合照，并写下：「2022年《黑暗荣耀》河度领＆李蓑罗、2021年《Bad and Crazy》申朱赫＆龙社长。」结果...在剧中饰演郑成老婆的林智妍留言：「老公，别跟她在一起。」金赫拉回覆她：「涎镇啊～你知道我们的过去吗？」郑成日回覆老婆：「好像不是你该说的话。」



饰演「空姐」的车珠英留言：「度领Xi 谢谢你的爱马仕，晕倒。」郑成日回覆：「那个其实...」由於《Bad and Crazy》是两人穿著囚服的合照，金赫拉：「洗白身份被发现了。」



《黑暗荣耀》第一季播完后也留下不少伏笔，相信大家都很期待第二季到来吧？而第二季预计在3月上线。



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