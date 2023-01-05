第一起案件就精彩！《头脑共助》郑容和被车太铉批人格分裂，互不对盘仍展开共助

《头脑共助》首周播出就取得好评，第1集便有5.2%收视率站上月火剧冠军，虽然第2集收视稍降、冠军还给了《Missing：他们存在过2》，但仍有许多网友讨论第2集剧情编排很精彩。

若说第1集精彩在搞笑环节，第2集就是精彩在相对正经的办案了。首集身亡的歌手金在源患有帕金森氏症，遭脑部控制APP致死，申河路（郑容和 饰）调查案件很快就察觉其妻、嫌疑人郑仁英因酒精中毒患有「魏尼凯-高沙可夫症候群」，容易被他人控制而扭曲自己的记忆。

调查过各种监视器资料、了解过金在源主治医师与金在源经纪人之后……申河路与琴世明（车太铉 饰）将矛头指向金在源经纪人，戳破其谎言逮捕他。整个案件调查可说是峰回路转，因为三名嫌疑人包括上述金在源妻子与身边人士看起来都有秘密，申河路利用了专长推敲出其中的疑点，很快就切合主题「头脑共助」以脑科学办案。

▼申河路解释魏尼凯-高沙可夫症候群与失语症



在办案之余，第2集仍有趣味之处，例如申河路与琴世明互不对盘，申河路面对琴世明和面对薛小贞（郭善英 饰）是两种面孔，有时候还会撩一下（？）薛小贞，经常让琴世明看不下去。



尾声申河路终於开始了复仇计画，以牙还牙把琴世明贿赂的事情爆料给记者，但事情似乎不如所愿，他看了报导大傻眼，琴世明则笑开怀，究竟是怎么回事？



而预告中，有人格分裂的似乎不是琴世明而是申河路！两人办案途中被关进冷冻库里，申河路脑袋彷佛被开启了什么开关开始暴躁起来。



▼申河路&琴世明第2集欢喜冤家相关片段





草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻