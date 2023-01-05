金钟国找上《Running Man》历任主PD焕镇、馨仁、宝弼大聊特聊，曝SBS综艺职员都想去《RM》！

《Running Man》要继续跑下去啊～♥

金钟国YouTube频道《GYM钟国》上周找来了《Running Man》历任主PD李焕镇、崔馨仁（崔亨仁）、与崔宝弼一同拍片，大聊特聊许多关於《Running Man》的过去、现在与未来，过程笑声不断，其中有个话题特别受到注意：SBS 制作人员都想去《Running Man》。

（编按：可能要先复习一下12年来历任PD顺序：赵孝镇→林亨泽→郑哲民／李焕镇→郑哲民→李焕镇→郑哲民→崔宝弼→崔馨仁ing）

原因要从焕镇PD对当时刚进来的宝弼PD下马威说起。宝弼PD说自己刚上班看见焕真PD身为后辈胆敢调侃亨泽PD，心里默默觉得《Running Man》气氛很好，谁知下班后喝咖啡轮到焕镇PD做主，焕镇PD态度完全不同了，不过焕镇PD后来倒是很常照顾他。

焕镇PD解释SBS规定新人进来要严格对待，所以他在离开前也交代宝弼PD对新人也要一样，「结果那小子根本没有那样做」！更说宝弼PD完全改变了《Running Man》，「以前都没有人想拍《Running Man》，现在都抢著问什么时候可以去《Running Man》。」



宝弼PD倒将功劳归於焕镇PD，说是因为其他节目工作人员和出演者都没什么交情，但《Running Man》大家都会打成一片，而且有些前辈并不喜欢后辈和出演者走得太近，焕镇PD却很积极推动。金钟国相当肯定他们对《Running Man》的改变，亦认为馨仁PD受了宝弼PD正面影响善於沟通。



三位PD能受邀金钟国节目畅所欲言、焕镇PD卸任后曾几次在《Running Man》露脸，还有众所皆知的《Running Man》PD经常和出演者当众吐槽对方……都能看见工作人员和出演者感情融洽，整个团队气氛非常好，也难怪SBS综艺部职员都想去《Running Man》了！



对此，影片底下不少网友赞同宝弼PD，留言如「宝弼PD主导时与网友们沟通良好、积极反映粉丝意见，展现成员们之间的好默契，重要的是充满Sense的字幕」、「确实从宝弼PD开始气氛变更好，激起了更多成员们的火花」。

而‎Theqoo论坛‎网友则说《Running Man》团队真的很像家人，而且成员们很爱喊工作人员名字、全昭旻曾和工作人员出去玩、工作人员开放家里藏名牌（指馨仁PD家被智孝借来藏名牌）……一再佐证了《Running Man》团队的好气氛。

▼《GYM钟国》召集三位PD谈天完整影片（上述内容大约在8:39）



▼加码《GYM钟国》找来宝弼PD、馨仁PD等工作人员练身体



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