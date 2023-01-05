打破与妻子Gummy的约定！曹政奭连剧本都没看、也不知道剧名就决定出演《机智医生生活》

在4日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，曹政奭作为嘉宾出演。

曹政奭在《机智医生生活》中饰演肝胆胰外科医生「李翊晙」一角，到了人们的喜爱。当天刘在锡问：「听说你连剧本都没看就决定出演了？一般不是会看完剧本再做决定吗？」对此，曹政奭表示：「在我听说是申元浩PD、李佑汀编剧合作的作品后，所以就想说无条件要出演。」



接著，曹政奭说：「第一次和PD见面的那天，申元浩PD还问『政奭Xi，你连剧名都不看就答应了吗？』我那时候才知道这部剧叫《机智医生生活》。因为《请回答》系列很有意思，所以我真的很想出演。」



节目组还邀请申元浩PD进行采访，申PD表示：「李翊晙这个角色的核心，我认为其实是...自尊感。他可以融入各个小团体，话多、喜欢开玩笑，甚至还很搞笑，如果想要把这些做得很帅气，那就需要有自尊感。虽然看起来有点轻浮，但同时也是需要沈稳的角色，看到曹政奭就会产生这样的想法。」



申PD继续说：「当我以『这个角色一定很适合他』的念头和他见面后，他当场就表明想演这部戏。只不过...他跟他妻子约定好『这次作品结束之后，就一起休息一阵子吧』，因为他早就约定好，如果要出演这部剧，不就得毁约啊～所以真正的关键其实在志妍（Gummy）身上，很感谢她真的同意了，我才能和政奭一起合作。」



另外，曹政奭有望与申世景合作爱情史剧《细作》，该剧讲述面临王权和政权斗争危机的君王「李䄄」，与为了复仇本想迷惑他但结果自己反被迷惑的间谍「姜熙秀」之间的残酷爱情故事。



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