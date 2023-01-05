《Running Man》朱宇宰跳NewJeans热门曲〈Hype Boy〉输给工作人员，PD一出场直接完胜艺人

朱宇宰一脸委屈地说：「我去年靠这个混口饭吃的耶！？」

上周日播出的 SBS 综艺节目《Running Man》中，节目组致敬模仿《家族诞生》的环节，让成员们以「RM诞生」在乡下自煮三餐&就寝，这一期节目也邀请到了如家人一般的嘉宾朱宇宰，熟到每个人都在使唤他(!?)，一直能听到有人喊：「宇宰啊～。」



而在休息片段之际，朱宇宰则拿出了个人技，就是cover新人女团NewJeans的热门曲〈Hype Boy〉，虽然感觉很有余韵的跳完了副歌，但却被批：「感觉放不开」、「我们PD跳得更好。」



▼一起来看看朱宇宰与PD跳〈Hype Boy〉的片段吧！XD



成员们推荐的工作人员，是负责拍摄全昭旻的副导－宗序PD，整首歌都会跳，一开场的舞步就完胜朱宇宰，现场气氛更high了，看完后朱宇宰一脸委屈地说：「我去年靠这个混口饭吃的耶！？」



刘在锡更对著镜头放话说，要是跳得没有我们宗序PD好，就不要在《Running Man》表演这个人技了，不过，朱宇宰可是少数在原唱面前表演这首歌曲的人喔，当时气氛很好的啊～。



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