偶像扮兔迎兔年？TWICE集体把机场变兔兔农场！少时太妍精灵颜＋毛兔耳超无辜！

扮兔超可爱唉!

刚迎接2023的到来,很快就要农历新年了!再不到一个月就是兔年,而韩国偶像已经迫不及待,包括少时太妍、女团TWICE纷纷戴上兔子帽扮萌兔,掀起风潮!



TWICE这次登上日本《NHK红白歌唱大赛》,今年是第4次受邀参加跨年,时隔三年再上节目陪大家跨年,献唱歌曲《Celebrate》和大家一起共度佳节,成员的超性感礼服让ONCE激动表示:也太美~



不过除了表演之外,TWICE的搞怪行为更掀起讨论!在从日本返回韩国路上,TWICE全员在机场戴上兔耳帽,一群兔子出没攻占机场超级可爱!还戴上墨镜自拍,看起来像黑帮兔呀~



So they prepared this inside the plane. They went through airport immigration and customs looking like this pic.twitter.com/PrSTVyFyOp