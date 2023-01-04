偶像扮兔迎兔年？TWICE集体把机场变兔兔农场！少时太妍精灵颜＋毛兔耳超无辜！

扮兔超可爱唉！

刚迎接2023的到来，很快就要农历新年了！再不到一个月就是兔年，而韩国偶像已经迫不及待，包括少时太妍、女团TWICE纷纷戴上兔子帽扮萌兔，掀起风潮！



TWICE这次登上日本《NHK红白歌唱大赛》，今年是第4次受邀参加跨年，时隔三年再上节目陪大家跨年，献唱歌曲《Celebrate》和大家一起共度佳节，成员的超性感礼服让ONCE激动表示：也太美～



不过除了表演之外，TWICE的搞怪行为更掀起讨论！在从日本返回韩国路上，TWICE全员在机场戴上兔耳帽，一群兔子出没攻占机场超级可爱！还戴上墨镜自拍，看起来像黑帮兔呀～



So they prepared this inside the plane. They went through airport immigration and customs looking like this pic.twitter.com/PrSTVyFyOp — TWICE 7th Anniv Merch INA GO (@pinkot9) January 1, 2023

少时成员太妍也在个人社群po出新照，戴上各种动物造型毛帽，表示是「耳朵特别版本」，精灵系颜值的她配上兔耳朵，看起来无辜感爆增！



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