SBS演技大赏「明星进广告」合辑来啦！每人讲出年度最经典台词，金旻奎灿笑「60秒后让你忘不掉」超犯规！

颁奖礼插播广告是免不了的事情，但这个进广告的方式真的蛮新颖有趣，让人不禁期待下一位要讲什么XD

2022 SBS演技大赏去年12月31日晚盛大举办，多位演员与MC在现场直播中陪大家一起倒数跨年。 金南佶凭《读取恶心的人们》斩获大赏，《社内相亲》两对CP也一同获得年度最佳CP，现场气氛几度高涨。





也许因为今年好几部剧都给大家留下深刻印象，主办发安排了各位演员用自己角色的经典台词介绍进广告时间。

安孝燮和金世正在《社内相亲》饰演超甜男女主角，颁奖礼上也一同担任MC。 只见两人深情对望、缓缓靠近：「申夏莉xi... 60秒后见吧。」



金旻奎在《社内相亲》的「29禁浪漫」让无数观众心动不已，颁奖礼上略带害羞地说：「60秒后，我会让你再也忘不掉。」 又是引起尖叫一片！XD



李准基在《Again My Life》饰演重生复仇的检察官金熙宇，面对镜头帅气十足：「等著看吧，60秒后会发生什么事，很快回来！」



金南佶在《读取恶心的人们》饰演犯罪行动分析官宋霞永，颁奖礼上：「60秒之后，我会进入你的心里进行解读。」



徐玄振在《为何是吴秀才》饰演聪慧过人的律师吴秀才，预告进广告时也是霸气十足：「60秒之内如果换台会受伤的，你明白吗？」



孔升妍在《消防局旁的警察局》饰演消防署急救队员宋雪，面对镜头意味深长地说：「听说您是特殊关系人？ 我们，60秒之后一定要再见。」 说完就害羞笑到弯腰XD



合辑影片一公开就引来众多网友反复观看：「《社内相亲》真的疯了啦」、「不知重复看了多少遍」、「怎么能把这样油腻的台词讲得这么自然，不愧是演员啊」、「徐玄振真的是，哇~」、「安孝燮也太帅」、「看完金旻奎还怎么睡觉啊」、「金旻奎讲话时姜基栋在后边惊讶地捂嘴巴，也太可爱XD」。



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