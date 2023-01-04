偶像扮兔迎兔年？TWICE集體把機場變兔兔農場！少時太妍精靈顏＋毛兔耳超無辜！

扮兔超可愛欸！

剛迎接2023的到來，很快就要農曆新年了！再不到一個月就是兔年，而韓國偶像已經迫不及待，包括少時太妍、女團TWICE紛紛戴上兔子帽扮萌兔，掀起風潮！



TWICE這次登上日本《NHK紅白歌唱大賽》，今年是第4次受邀參加跨年，時隔三年再上節目陪大家跨年，獻唱歌曲《Celebrate》和大家一起共度佳節，成員的超性感禮服讓ONCE激動表示：也太美～



不過除了表演之外，TWICE的搞怪行為更掀起討論！在從日本返回韓國路上，TWICE全員在機場戴上兔耳帽，一群兔子出沒攻佔機場超級可愛！還戴上墨鏡自拍，看起來像黑幫兔呀～



So they prepared this inside the plane. They went through airport immigration and customs looking like this pic.twitter.com/PrSTVyFyOp — TWICE 7th Anniv Merch INA GO (@pinkot9) January 1, 2023

少時成員太妍也在個人社群po出新照，戴上各種動物造型毛帽，表示是「耳朵特別版本」，精靈系顏值的她配上兔耳朵，看起來無辜感爆增！



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