《Trolley：命运交叉点》金贤珠的「秘密」终於揭开面纱，戏剧探讨主题引发议论：检讨受害者？（EP.5）

《Trolley：命运交叉点》昨晚播出第5集，从南中道（朴喜洵 饰）面对男学生之死到金惠调（金贤珠 饰）的秘密面纱揭开，让观众开始讨论此剧要探讨的究竟是什么，因为到目前为止的剧情像是「检讨受害者」。

《Trolley：命运交叉点》昨晚在韩国电视平均每分钟AGB收视率稍稍上升至3.9%，果然，此集内容有了一大进展，也就是金惠调的秘密，而且男学生之死也有新的发展。

（以下涉及剧透）



南中道虽然被劝说不要再理会过世男学生的家属，即便男学生的母亲在事后跟著儿子伤害自己，但南中道还是忍不住关心了那母亲，就如同他忍不住因男学生之死在金惠调面前嚎啕大哭一般。

反转的是，男学生生前被指控以负面影片威胁女同学导致其自尽身亡，他故意在坠楼之前「真的」发布了那些影片，影片早就在网路上暗自传开。南中道知道，不过他采取默默请人删除的方式解决，宁愿辛苦的单方面推动法案，也没有想过要让事情再爆发取得国民关注。



金惠调的秘密就像南中道碰上的事，她曾遭到好朋友陈丞喜（柳贤庆 饰）哥哥陈丞昊的骚扰，还被陈丞昊陈丞喜的母亲以奖学金企图压下此事，但金惠调还是报警了，不久陈丞昊便自缢身亡。



看著南中道、金惠调背负罪恶感，看著陈丞喜跑来找金惠调问罪，从Naver TV的留言可见观众都在问：「为什么被害者要变得像加害者？」不太能接受剧情的开展好像金惠调有什么惊天动地的负面情事，谁知她竟然是受害者。有网友无法认同到目前为止的剧情，也有网友希望剧情让事情赶快痛快解决，表示看著金惠调的角色太心疼。

当然仍有网友认为剧情很有意思，揪出了各种小细节推测剧情发展，例如张友材（金武烈 饰）这位辅佐官根本是操控者，像是故意让南中道萌发关心男学生家属的念头，事后再跟踪他把一切场面拍摄下来，而金秀彬（郑秀彬 饰）腰上的「JD」刺青可能是「Juvenile Delinquent」不良少年之意而非南中道的「中道」，但就不知道南中道为何对金秀彬排斥感很强了。



另外，小编也看见一些论坛上的网友猜测金惠调的秘密没有那么容易，金秀彬可能是她婚前生下的孩子，她和他人（奇太映饰演的陈丞喜丈夫崔基永？）有了身孕却怪罪到陈丞昊身上，导致了陈丞昊不堪舆论自尽……等等，但小编看了那么多之后惊觉：这样的猜测是否也是在「检讨受害者」呢？难道不是因为受害者太过善良才受害、太过善良才会对加害者的遭遇感到罪恶吗？非得往负面的方向推论，把我们目前看到的受害者扭转成加害者吗？

目前仅知《Trolley：命运交叉点》是以「电车难题」作为故事发想，想带出「在这没有正确答案的选择题面前，人们历经混乱和矛盾过后的剧变」，尚未知剧本要带给观众什么样的思维，只有难题吗？或许也包含了被害者与加害者之间的关系探讨。

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