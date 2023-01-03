熟男魅力无法挡！网友们看完《黑暗荣耀》后狂嗑这对CP：「宋慧乔和他的对手戏最好看」

真的很性感！加上剧中金编为他量身订做的台词，只能沦陷了！

近期公开的Netflix原创电视剧《黑暗荣耀》，描述学生时期因暴力阴影而灵魂遍体鳞伤的女子，用她的一生缜密准备著复仇的故事。由宋慧乔、李到晛、林智妍、廉蕙兰等主演。作品公开后引发热烈讨论，第2季预计3月公开。

剧中，有位抢眼的「熟男」，举手投足都特别性感。他是「恶女」朴涎镇（林智妍 饰）的丈夫、在平建设的代表理事「河度领」。文同珢（宋慧乔 饰）刻意接近他，两人之间有了暧昧的氛围。同珢成功引起度领的注意，随著剧情发展，度领对同珢更加好奇。不少网友看完《黑暗荣耀》后直呼：「这对CP最好嗑！太喜欢他们的对手戏。」

曾写出《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《阳光先生》等大热作品的金银淑作家，擅长以台词创造极富魅力的角色。在她的笔下，她是这样形容「河度领」的：「就像翻到《GQ》1月号的第17页」、「因为翻到第16页，就会看到第17页，通常第17页的东西更吸引人」；「他是表面好人，通常接待头等舱的客人总会遇到这种人。他们觉得空姐就是会说点英语的女佣」、「仔细看才会发觉他是畜生。重点是他没有恶意，只是从小到大一直习惯使唤别人而已」。

河度领由郑成日饰演，1980年出生，KEYEAST旗下艺人，并曾出演《我们的蓝调时光》（剧中申敏儿的前夫）、《邪恶与疯狂》、《花开时想月》、《Times》、《产后调理院》、《秘密森林2》、《99亿的女人》等作品。

真的很好奇《黑暗荣耀》的发展呢！度领会帮助同珢完成她的「复仇大业」吗？两人的关系又会有什么变化？希望第2季能看到同珢与度领更多互动～

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