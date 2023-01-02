IVE 张员瑛＆Leeseo 坐著对嘴，还被质疑没重新录音！韩网友：「觉得歌手在舞台上装漂亮就可以了吗」

在31日举行的《MBC歌谣大祝祭》中，IVE 张员瑛＆Leeseo 也 cover IU 的〈strawberry moon〉。

当天的表演张员瑛＆Leeseo 全程坐著拿著手麦演唱，之后被发现是对嘴。后来又被网友质疑连声音也不是以《MBC歌谣大祝祭》表演重新进行录音的，而是拿以前团综里上传过的音源来进行预录。（5个月前 IVE 的官方 YouTube 曾上传两人 cover 〈strawberry moon〉的影片）



这也在韩网引发热议，韩网友：「还不如不表演呢，那是在做什么呢...」、「舞台上太没有诚意了」、「以小节爲单位听了一下，好像是一样的」、「给主唱机会不就行了吗？坐著对嘴真的很奇怪」、「就让安兪真和Liz唱呗，他们俩唱现场唱得很好」、「虽然是 ONE TOP，但是第一次见到这么没有实力，对本职工作没有诚意的爱豆」、「公司爲什么放著主唱不用，制造这个争议呢」、「舞台主旨：你看我美吗」、「如果真的很忙，没有做好准备的话，就交给其他人」、「无数组合梦寐以求想要站上年末舞台，这种行为太离谱了」等等。

而 IVE 是STARSHIP娱乐在2021年12月推出的新女团，出道后发行了《ELEVEN》、《LOVE DIVE》和《After LIKE》等歌曲，三首歌音源都非常好，交出了漂亮的成绩单。更在《2022 MMA》、《2022 MAMA》和《2022 AAA》拿到年度歌曲大赏。



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