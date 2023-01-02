《黑暗荣耀》里的「女三」又美又坏演技还好！竟是《非常律师禹英禑》里的她

原以为《财阀家的小儿子》杀青后会剧荒，没想到宋慧乔主演的《黑暗荣耀》十分带感，精彩程度不输前者。

宋慧乔带著复仇大剧《黑暗荣耀》来了，学生时期被同学霸凌的她，忍辱负重十多年，一朝成为霸凌者女儿的班主任，开启了自己的报仇计划，黑化了的乔妹甜美不再，只剩下沧桑与毒辣，看得观众们直呼过瘾，希望她复仇的手段来得更猛烈一些。

一部好剧的诞生，除了剧本好之外，演员的演员也是重要组成部份，《黑暗荣耀》开播之后不仅宋慧乔受到了极大的关注，这位貌美的女演员也尤为吸睛。 欺负文东珢（宋慧乔 饰）的小吉子里有一名叫做「李蓑罗」的女生，她是霸凌主导者朴涎镇（林智妍 饰）的好友，也是一名富家千金，她嗑药无数，过著淫乱的生活，每天的精神状态都处在似梦非梦、即将崩溃的边缘。女演员金曦欧拉将该角色嗑药后的恍惚状态刻画得淋漓尽致，好演技惊艳到了所有观众。



应该有不少观众觉得眼熟吧，金曦欧拉曾出演过2022年下半年爆款韩剧《非常律师禹英禑》，饰演了「脱北者」季向心，一口流利的方言，仅靠眼神就能打动观众，存在感十足。 没想到在《黑暗荣耀》中演起生活 —133-金曦欧拉的演技也很有说服力。 1989年出生的金曦欧拉在2009年凭藉音乐剧出道，之后陆续出演了《怪物》、《机智的医生生活2》、《Bad And Crazy》、《气象厅的人们》等。



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