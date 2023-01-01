EXO在「SMTOWN线上演唱会」演唱《初雪(The First Snow)》，粉丝惊呼：「居然是10年前的歌了！」

等伯贤回来后，赶快带著新专辑回归吧！

SM娱乐於今日（1日）举行「SMTOWN LIVE 2023：SMCU PALACE@KWANGYA」，以免费的方式向全世界进行直播。节目采预录，出演阵容从大前辈的安七炫、BoA，到新生代的aespa等，让粉丝们在新年的第一天就能与偶像们一起度过。

特别的是，EXO在演唱会上演唱《初雪(The First Snow)》。而这首歌自2013年发表后，已经过了10年了！

2012年出道的EXO，在2013年以《Wolf》、《Growl》获得广大人气，并在12月发表冬季特别专辑《12月的奇迹》，《初雪(The First Snow)》便收录在其中。

在进行事前预录时，就有粉丝‎分享后记‎：「都敬秀历代级真男人，向我们透露EXO 明年的计画，还说伯贤退伍后不久就会出（专辑）的，真的是要疯了！」、「KAI说EXO要回归了」等，令人期待。

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