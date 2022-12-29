演技曾遭批「面瘫」《还魂2》黄旼炫被发现新季大暴瘦！粉吓：为了演徐律超牺牲ㅠㅠ

新季徐律让人超心疼！

承载第一季高人气，《还魂2》才刚开播就创造不少话题！主演们在新一季中的爱恨情仇，让观众十分好奇强大的术士们接下来还会面临什么挑战？除了新女角高允贞讨论度超高之外，和男主李宰旭间的暧昧情愫更是一大看点！而在剧中饰演男二徐律的黄旼炫，也是剧迷关注的一大焦点。



自幼和杀手落寿相遇从此一见钟情，却被年幼的落寿无情斩断情缘。原先钟意彼此的两小无猜，最终也只能无疾而终。后来再相遇后，徐律发现自己对落寿的情感依旧浓烈，但是落寿已和张煜相恋，自己也只能祝福对方。悲情的男二心境让不少观众直呼：超心疼！



而在上季因为性命垂危、被注入血虫得救，但在新季里，血虫副作用开始显现、让徐律的性命再度面临危险！最近网友发现，饰演徐律的黄旼炫似乎变更瘦，拉出上季剧照对比，让大家超吃惊！有人表示：「黄旼炫本来就很瘦了」、「好像下一秒就要晕倒」开始讨论他是否为了角色需要而刻意减重？



先前黄旼炫的演技引来不少讨论，曾遭质疑「面瘫」，认为他出演时不带情绪、显得演技不够支撑角色。不过如今被发现第二季爆瘦、一时间扭转风向，让许多人纷纷赞同「现在是真正的演员」、「黄旼炫也太努力了．．．」直呼：别再鸡蛋里挑骨头！



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