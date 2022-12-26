继SM之后，少时Tiffany首签入韩国经纪公司、宣布加入Sublime！网嗨喊：请对她好！

希望之后可以更常看到Tiffany！

在Jessica退出少女时代后，成员Tiffany、秀英和徐玄也宣布不和SM公司续约、各自离巢，当时让广大粉丝大叹、担心日后少时合体将会更加困难，而Tiffany更是返回生长地美国、除了继续进修演技、音乐外，也以Tiffany Young的名字开始海外solo活动。



在今年为少女时代成团15周年、终於迎来全员8人合体！粉丝苦等5年终於等到韩流女帝归来，挟新作品《Forever 1》获得广大好评！舞台里除了展现成团多年的默契，整齐的「刀群舞」更是始终如一，其中也隐含了少女时代「永远是一体」，对经历过二代团的kpop粉来说，更让人动容。



如今各奔东西的少时成员，持续在各自的领域中发光发热。Tiffany如今不仅经营歌唱事业、更跨足主持、戏剧多方发展，在雨中主持典礼被大赞敬业外，最近还参演热剧《财阀家的小儿子》，多方开拓演艺事业。



今日捎来最新消息指出，Tiffany加入Sublime经纪公司、成为旗下艺人！这是继SM娱乐后，Tiffany再加入的韩国公司，消息一宣布就引来广大讨论，许多网友都表示「期待未来在韩国的表现」！



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