《绅探追缉令》朱智勋可望接棒《犯罪都市2》冒充检察官打击犯罪!朱智勋「混乱下仍能保持幽默」特质吸引导演!

作战要完美，调查要高尚！年度犯罪动作巨献《绅探追缉令》由《与神同行》朱智勋、《特务搞飞机》朴星雄、《魔幻之音》崔圣恩主演，集结《胜利号》摄影导演、《我只是个计程车司机》《南山的部长们》《魔鬼对决》美术导演、《哭声》《神偷大劫案》音乐导演，一同打造出刺激绝伦的追凶巨作！

韩国媒体认为《绅探追缉令》是韩国下一部接棒《犯罪都市2》、《机密同盟2》后极具票房爆发潜力的犯罪娱乐动作片，结合犯罪、动作、幽默的娱乐类型片今年相当受到观众喜爱，目前十分看好《绅探追缉令》的票房表现！以《北风》、《与神同行》、《尸战朝鲜》等作展现精湛演技的朱智勋，这次在《绅探追缉令》饰演一名徵信社老板，他为了要洗刷绑架案嫌犯的罪嫌，假扮成检察官追查真相。《绅探追缉令》是朱智勋睽违4年正式回归大银幕之作，朱智勋表示：「本作属於犯罪娱乐电影，但故事情节十分明确、浅显易懂。导演还附注剧本中每个场面的音乐，虽然并没有实际用在电影里，但因此能让我知道在那段场面中是哪种情绪，更容易理解故事，非常有趣。」



导演则是表示看上了朱智勋有种「在混乱的状况下仍从容不迫并能保持幽默」的特质，因此第一个想到邀请他演出。另外，《绅探追缉令》的一大看点即为在预告中也十分吸睛的天才小狗，它在电影中和朱智勋有许多有趣的互动。对於这次和小狗对戏的感想，朱智勋说：「它是韩国独一无二的天才小狗！托这只小狗的福，让拍摄得以提早结束。通常和小狗拍摄的戏都要耗费不少时间，但它真的太聪明了！当它走在我前面时，如果对它说『走快点』、『慢慢走』的话，它竟然都听得懂还会照做，我到现在仍难以置信，但真的是因为它才能提早回家！」



以《骗徒》、《火星生活》、《特务搞飞机》等作令观众印象深刻的朴星雄，在本作中则饰演检察官出身的大型律师事务所代表，是名只要有钱可拿就能让客户恢复权力和名誉的嚣张人物。朴星雄表示：「起初收到剧本时婉拒参演本作，因为我太常诠释恶角了，但和朱智勋一起去客串电影《猎首密令》时，他在拍摄现场说希望能和我一起合作《绅探追缉令》，后来我就被他说服了，决定参演本作！」朴星雄还表示和超级好友朱智勋常以特别参演的方式合作，《绅探追缉令》是他们首度正式合作的作品，对於这次合作的感想，朴星雄透露：「对戏时真的很有趣，朱智勋的真实个性就跟剧中的角色一模一样！」让朱智勋听了也忍不住大笑！



《绅探追缉令》故事叙述徵信社老板池贤洙（朱智勋 饰），为了与委托人一同寻找小狗，在前往的某间别墅里遭怪人袭击晕倒。当他打起精神后，却被诬陷为绑架案嫌犯。贤洙在被捕过程中发生翻车意外后，竟被误会成是检察官，他为寻找失踪的委托人，便伪装成检察官展开调查。1月6日即将全台上映。



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