《Missing：他们存在过2》重演第一季「两集就哭」的动容情节，收视再升至4.0%（EP.2）

《Missing：他们存在过2》以原班人马回归，以及如同第一季仅播两集就丢催泪弹，颇受观众好评，首集以3.7%收视率开跑，第2集再创佳绩升至4.0%。

（以下涉及剧透）

首集金昱（或译金旭，高洙 饰）与张畔锡（许峻豪 饰）跟著亡灵吴一勇（金东辉 饰）来到了新的村庄，第二集他们认识了如一季托马斯存在的「姜船长」（李姃垠 饰），也找到了失踪的梁银姬。

在找到梁银姬前，张畔锡碰见了认识女儿贤智的孩子们，情绪久久无法平复。他在2年前（第一季尾声）如愿找到了贤智的尸骨，却从来没有见过贤智的灵魂，原来贤智一直都在另一个村庄。



找到梁银姬后，金昱、张畔锡与李钟雅（安昭熙 饰）重操旧业与申俊浩刑警（河俊 饰）合作，拼凑起梁银姬失踪的真相，最终发现凶手就是梁银姬的男友，梁银姬也从村庄消失了。



从张畔锡看著新村庄的孩子念想贤智，到梁银姬听著随身听从村庄消逝……观众很难不被感动，韩国网友纷纷於NAVER TV、YouTube官方剪辑影片留言，表示梁银消失的画面相当动人、听到歌曲的歌词都要哭了，或是表达对张畔锡没能见到女儿的遗憾，也有网友感叹：「希望失踪者都能找回回家的路。」

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