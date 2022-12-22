[分集剧情]《谢幕：树立而死》真孙子找上门除了遗产还另有目的！众人总算懂了成东镒的计画（EP13－14）

[有雷]《谢幕：树立而死》随著姜河那的假扮身份曝光，这个计画自然也该告一段落，而河智苑也陷入酒店股权之争。当奶奶再度昏迷病危，姜河那与郑知苏也搬离此地。全家人必须再度接纳一个陌生的真孙子卢相铉，但似乎不是那么容易。而真孙子来找奶奶的真正目的不只是为钱！这令河智苑与大哥都相当惊讶。

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《谢幕：树立而死》即将进入结局，刘在宪（姜河那饰）虽然身份曝光，但郑室长（成东镒饰）与世妍（河智苑饰）仍然希望这场戏继续演下去，因为奶奶的确在这段时间变得幸福又爱笑，即使刘在宪只是一个没有血缘的外人，用心的程度却比他们这群亲生的孙子更高，为奶奶做得更多更好。这也让世妍反思自己的努力不足，并且心思始终在於守住乐园酒店。



世妍先是与真孙子李文成（卢相铉饰）碰面，并且希望他离开此地，若奶奶真正过世了之后，会确保他的继承权以及属於他的遗产。没想到李文成却表示，他出现的原因不单单是为了钱，而是想要让奶奶感受到和他们相同的痛苦。此话一出让世妍与大哥世俊相当惊讶，更开始思考是否能真正让他接近奶奶。



世妍与在宪带著奶奶来一场小旅游，但奶奶却在途中病倒了紧急送医，大家都聚集到医院的当下，郑室长也决定让这场戏告一段落，於是在宪与允熙（郑知苏饰）也打包离开了这个家。真正的李文成入住这个大家庭，不过他跟原本在宪给人的亲和温暖感觉大不相同，似乎很难相处，家人们纷纷开始想念在宪与允熙，李文成本人也感到跟大家格格不入。



在宪与允熙回归了自己的生活，但这出戏却似乎没有一个像样的结尾。在宪决定用自己的老本行，也就是真正制作一出戏献给奶奶，由他本人编剧，剧名就叫《谢幕》，在宪找来了行内的朋友们共同完成这部作品。在家里感到非常无聊的二哥世奎（崔代勋饰）还是联络上在宪，甚至表达自己对演戏产生浓厚的兴趣，索性加入这一档戏的演出。真正的《谢幕》是否能够让奶奶亲眼观赏到呢？



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