传下去！俊昊＆润娥今年在《MBC歌谣大祭典》又有合作舞台啦～要再次展现火热的舞台！

《2022MBC歌谣大祭典》将在12月31日举行，俊昊、润娥和张圣圭继去年之后再次被选爲MC。

今日（21日）公开一段新预告，俊昊和润娥进行视讯通话，俊昊：「是我～我们31号你没忘记吧？」润娥：「当然没有忘啊！我们见面的日子！」俊昊继续说：「听说今年大家也准备很棒的舞台！我们也不能什么都没准备吧？」润娥表示得像去年一样，再展现一次火热的舞台，最后一起说著：「那么我们在12月31日《MBC歌谣大祭典》见罗！」



去年俊昊＆润娥在开场带来《Señorita》的火辣舞台，今年确定再次合作，也让网友纷纷表示：「舞台我真的看一年，期待新舞台」、「竟然还有售后吗」、「现在能看到男女团合作舞台真的不容易」、「期待火辣舞台」、「明年还有他们的新剧」等等。



两人在去年合作完后，更有不少人敲碗一起拍剧，结果真的成真啦！他们正在拍社新剧《King the Land》，该剧讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人男主角「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的女主角「千沙朗」相遇后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子。预计在明年播出～



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