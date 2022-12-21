《财阀家的小儿子》韩国观众好感度飙升至16.6%，打破2013年以来最高纪录、超越《非常律师禹英禑》《SKY Castle》《鬼怪》

韩国盖洛普（Gallup）昨日公开了12月「最喜爱的电视节目」民意调查结果，JTBC热播剧《财阀家的小儿子》以16.6%好感度高居第一，刷新了该调查有史以来的最高纪录。

韩国盖洛普（Gallup）从2013年1月开始每月进行相关调查，《财阀家的小儿子》在仍有2集待播的情况下，以0.2%优势超越今年另一大热剧ENA《非常律师禹英禑》（16.4%），成为9年来的好感度第一剧集。 其后的依次是JTBC《SKY Castle》（13.0%）、tvN《鬼怪》（12.6%）、KBS《太阳的后裔》（12.3%）。（TOP 5里有2部都是宋仲基的剧XD）



《财阀家的小儿子》改编自同名网路小说，讲述讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的职员尹炫优（宋仲基 饰），重生后变成财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 播出以来收视率不断升高，第8集就突破了今年韩剧最高记录，目前来到24.9%，仍有不断上涨趋势，李星民等主演阵容的精彩表现也屡屡获得好评。



*以下内容包含《财阀家的小儿子》上周关键内容！



陈导俊对於爷爷生前说要他继承公司、遗嘱却没留一分钱感到困惑不解，直到李室长给他送来立遗嘱时的录像。 原来陈养喆是希望把他逼上绝路、置之死地而后生，为了让他成长到更加无所不能、更好地守护顺洋，不惜让孙子讨厌自己、踩著自己前行。 说完这段话之后陈养喆又进入神志恍惚状态，但提起「导俊」二字却露出慈祥笑容，跟平日里的铁血企业家判若两人。 不仅剧中的导俊看到这里泪崩，很多观众也被深深打动，财阀内斗了十几集，居然最后一刻在老狐狸身上看到亲情流露的温暖瞬间T^T



话说回来，陈养喆虽然遗嘱里没有给导俊留财产，但吩咐李室长把多年来转移到海外的秘密资金转交给他。 陈导俊上一世就是因为去海外拿回这笔钱而丧命，这一世他会如何使用这笔巨款，如何找出杀害自己的真凶呢？ 最后两集将在本周六日公开，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！



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