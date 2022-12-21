傳下去！俊昊＆潤娥今年在《MBC歌謠大祭典》又有合作舞台啦～要再次展現火熱的舞台！

《2022MBC歌謠大祭典》將在12月31日舉行，俊昊、潤娥和張聖圭繼去年之後再次被選爲MC。

今日（21日）公開一段新預告，俊昊和潤娥進行視訊通話，俊昊：「是我～我們31號你沒忘記吧？」潤娥：「當然沒有忘啊！我們見面的日子！」俊昊繼續說：「聽說今年大家也準備很棒的舞台！我們也不能什麼都沒準備吧？」潤娥表示得像去年一樣，再展現一次火熱的舞台，最後一起說著：「那麼我們在12月31日《MBC歌謠大祭典》見囉！」



去年俊昊＆潤娥在開場帶來《Señorita》的火辣舞台，今年確定再次合作，也讓網友紛紛表示：「舞台我真的看一年，期待新舞台」、「竟然還有售後嗎」、「現在能看到男女團合作舞台真的不容易」、「期待火辣舞台」、「明年還有他們的新劇」等等。



兩人在去年合作完後，更有不少人敲碗一起拍劇，結果真的成真啦！他們正在拍社新劇《King the Land》，該劇講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人男主角「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的女主角「千沙朗」相遇後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子。預計在明年播出～



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