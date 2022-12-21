SJ始源上传与利特、NewJeans合照，还不忘「嘲笑」队长！希澈：「你好像他们的代表，马Jeans」

Super Junior 始源上传自己和利特、NewJeans 在《2022 Asia Artist Awards》的合照，并写下：「队长这是在害羞吗？ NewJeans 加油！」

希澈留言说出大家的心声：「你好像他们的代表，马Jeans（加上马的表情符号）。」利特表示得在自己的帐号上传一下。而一起合作《酒鬼都市女人们》李先彬也留言：「姨母好喜欢他们。」



合照一公开，粉丝们也纷纷表示：「爲什么会害羞呢？始源真的很像代表」、「不是始源欧爸好像 NewJeans 公司的社长...呵呵」、「好像社长带著新团跟前辈打招呼」、「利特：拘谨、始源：社长的微笑」、「社长 经纪人 女团」等等。



而 Super Junior 在15日发行正规11辑 Vol.2《The Road: Celebration》，整体风格弥漫著浓浓圣诞气息。他们还录制综艺《认识的哥哥》，公开的预告中成员们就团体里的舞王和歌王进行激烈讨论，感觉又会超级吵啊 XD 期待24日播出～



NewJeans 在19日先公开单曲专辑《OMG》的收录曲《Ditto》，6点公开音源后，在韩国各音源榜实时排行榜上占据一位。而《Ditto》是一首能够感受到冬季感性的歌曲，此外 MV 也受到许多讨论，不知道大家有没有看过了呢？ NewJeans 将在下月2日发行单曲专辑《OMG》。



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