韩国人气歌手金在中演唱会因疫情延期至今！12月24日重新开启售票

韩国人气歌手金在中将在 2023年3月4日在台北国际会议中心举办因疫情延期三年的《2023 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI》演唱会，活动门票将於2022年12月24日中午12点在ibon售票网站及全台7-11 ibon机台再次开卖，演唱会票价与三年前一样，为NT$ 5600元 / 4600 元 / 3600 元 / 2600元。

金在中今年出道已届19年，才华出众的他拥有天籁美声，不只歌喉惊人，还身兼多重身分，自谱词曲、演戏、还当起设计师！目前金在中正在日本举办巡回演唱会，受邀至各大音乐节目、颁奖典礼，表现得十分活跃。今年更获得日本女性最想结婚的韩国 idol 第一名。



2020 年发行的第二张迷你专辑《爱谣》展现了金在中牌的感性抒情曲之后，为电视剧《私生活》所演唱的 OST〈我们需要去爱的那些〉、和 XIA (俊秀) 一起合作的 OST〈六等星〉，网路漫画 OST〈 In this World 〉等在音乐方面一直相当活跃，今年9月更是时隔 6 年再度发行正规专辑，展现了 Hard Rock 、Pop punk 、抒情曲等丰富多彩的音乐，因此受到了粉丝们的关注。金在中将透过3月4日演唱会将带来抒情曲、摇滚等多种音乐。

【2023 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI】

活动日期：2023年03月4日（六）

演出时间：19:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点：TICC台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

售票日期：2022年12月24日（六） 中午12点开卖

售票系统：全台7-11 ibon机台及ibon网站

票价：A区NT$ 5600元 / B区 4600 元 / C区 3600 元 / D区 2600元

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