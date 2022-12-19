《财阀家的小儿子》收视24.9%成为JTBC历代第二！第14集播出后，韩网友：「把感情线去掉吧」

《财阀家的小儿子》18日播出的第14集全国收视率爲24.9%，首都圈爲26.9%，刷新自身最高收视率。

这也超越2018年《Sky Castle》创下的24.6%，成为JTBC历代电视剧收视率第二。目前第一是《夫妻的世界》的28.3%，不知道下周播出大结局时，有没有机会超越呢？



本周播出中，继没有从陈养喆（李星民 饰）那里继承任何东西之后，因爲李恒材（郑熙泰 饰）的背叛，似乎被剥夺接班人位置的陈导俊（宋仲基 饰），通过取消设立顺洋金融控股公司的大胆作战，成功给顺洋造成致命打击。还有最终亮相的爷爷留给陈导俊的遗产，顺洋科技的存在，尾声还展现前世和今生的连接纽带，留下强烈的冲击。



第15集预告中，为了让老公坐上总裁之位，陈动基的妻子（徐在熙 饰）和陈荣基的妻子（金正兰 饰）似乎也展开纷争。陈星俊（金南喜 饰）也对怀孕的牟贤珉（朴智贤 饰）说道：「往后会变回长子继承的原则，爸爸和我还有我们的儿子。」最后...陈导俊对陈荣基（尹帝文 饰）说：「顺洋物产的最大股东...就是我。」而陈导俊也因为提供非法政治献金的嫌疑被捕，再次与徐旻渶（申铉彬 饰）见面。

预告公开后，韩网友们也纷纷留言：「不知道徐旻渶角色存在的理由，把感情线去掉吧」、「所以说怎么变成大股东了呢 导俊...」、「编剧有机会给我们解说一下吧！徐旻渶是什么样的角色」、「导俊啊结婚戒指不要一直从抽屉里拿出来，剩下的第2集乘胜追击」等。

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