PENTAGON 队长 HUI 被曝将参加男团选秀《BOYZ PLANET》！CUBE娱乐回应了～

今日（19日）据韩媒 EDAILY（이데일리）报导：「PENTAGON HUI 作爲参赛者报名参加 Mnet《BOYZ PLANET》的拍摄。」

对此，CUBE娱乐则谨慎回应：「很难确认 HUI 是否出演。」



《BOYZ PLANET》是选拔男团的选秀节目，是去年诞生限定女子组合 Kep1er 《Girls PLANET 999》的男子版本。据悉，共有数千人报名，经过3次的审查后，确定有98名参加者，他们将在本月投入拍摄，预计在2023年2月播出。



1993年出生的 HUI 在2016年作爲 PENTAGON 成员出道，还曾写过《PRODUCE 101》分组歌曲〈NEVER〉、 Wanna One 出道曲〈Energetic〉、PENTAGON 〈Shine〉等多首热门歌曲，获得「天才作曲偶像」的称号。去年作爲社会服务服役，在上个月退伍后，重新开始进行活动。



此前，同所属社的崔有眞作为 CLC 成员时选择出演《Girls Planet 999》，最终被选为 Kep1er 成员，开始新的出发，而 CLC 则在今年5月解散。HUI 是否会出演节目，也被受关注。



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