《Missing：他们存在过2》话题不断：型佬高洙无惧变老！在圈外是数一数二的爱妻号♥

暌违两年，由高洙、许峻豪、安昭熙和河俊主演的人气韩剧《Missing：他们存在过》终於在一片欢呼声中推出续作！

作为「韩国公认四大型佬」之一、高洙时隔两年的回归大作，《Missing：他们存在过2》未开播已引发网民关注，除了高洙和许峻豪火花四射的Bromance情外，李姃垠的活泼演出同样令人会心微笑！



有别於剧中「金昱」行事浮夸、能言善辩，现年44岁的高洙鲜有亮相综艺和接受访问，他曾自言年轻时个性忧郁寡言、也害怕在人前表现自己，还自嘲因为表现不佳而没有收到综艺节目的邀约，不过看似木纳的他却是圈中享负盛名的爱妻号！

2012年，正处於事业巅峰的高洙宣布迎娶比他小11岁的校花级大学生金惠妍，引发韩国上下关注！为了保护爱妻，他亲自撰文向粉丝解释，并在婚礼当日当众示爱：「从第一次见面的时候我就有了结婚的想法，我们一直互相牵挂和关心对方，以后会更加努力、诚实地生活，请祝福我们幸福快乐地生活吧！出道至今我一直将大家给予我的厚爱铭记於心，今后我会成为一个好男人、好家长、好演员。」婚后二人也在五年间诞下二子一女，生活幸福美满。



爱情事业两得意、加上万年不老的冻龄外型，高洙绝对是人人称羡的人生胜利组！不过他早年接受访问时曾透露不太在意外貌：「我觉得只要是人都会变老，对於外貌并不会太过在意；我很感激上天赐给我好看的脸，但我更多时都想著如何努力的演戏，如果大家能够看到内在的那一面，我会感到很欣慰。」



全新悬疑奇幻韩剧《Missing：他们存在过2》将延续首季剧情——以聚集失踪亡者灵魂的村庄为背景，讲述主角们致力寻找消失的尸体，并追查事件真相的故事。能够看见灵魂的「难兄难弟」金旭（高洙饰）和张判锡（许峻豪饰）将再度组成拍档，并在全新的亡灵村庄里遇上总爱开怀大笑的可爱亡者姜恩实（李姃垠饰）与吴日勇（金东辉饰），写下新的故事。剧集今日起逢星期一、二在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度。



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