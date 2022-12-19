[分集剧情]《财阀家的小儿子》导俊终於领会遗嘱真正用意，深夜泪崩！上一世害死他的东西，这一世或将成为关键助力（EP14）

这集收视率又突破新高24.9%！陈养喆遗嘱的用意终於公开，爷孙间的羁绊太让人泪目了T^T

JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 上集导俊为维护陈养喆名誉删除病房录像，对爷爷的敬爱竟让他失去了继承机会......



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第13集关键内容！



最初的起点

陈星俊在股东大会抹黑导俊、说他在陈养喆弥留之际不孝，将李室长推上社长之位，随后又将李室长抛弃。 导俊意识到争夺继承权无望，决定回到「买下顺洋」的最初目标，先是借姑父之手阻止金融控股公司成立、误导陈家押错大选对象，接著趁卡债危机把顺洋信用卡从8千亿抬到2兆4千亿卖给大伯二伯、摸清二伯的非法秘密资金，看似让陈荣基坐稳会长宝座，实际上不断掏空顺洋。



爷爷的真正遗产

李室长看清了陈星俊的小人嘴脸，决定投奔导俊，给他寄来陈养喆修改遗嘱时的录像和金库钥匙。 原来陈养喆不留股份是为了激发导俊的能力，期望他踏著自己前行、从而变得彻底无畏，就连神志恍惚时仍记得导俊是他最疼爱的孙子。 导俊看著录像泪流满面，终於领会了爷爷的良苦用心T^T



金库里的遗产是陈养喆多年来转移到海外的巨额财产，也就是上一世害死尹炫优的秘密资金。 这一世，导俊会如何利用它呢？



富有与贫穷的遗传

卡债危机催生高利贷横行，尹炫优的父亲也踏入深渊。 为了多赚一点钱，尹炫优在工厂下班后接代驾工作，疲惫的他为了不让自己睡著只好边开车边狂扇自己巴掌，结果被客人赶了出来。 Miracle大股东导俊和跌坐在地的尹炫优四目相对，感慨不论贫穷或富有都会被下一代继承，即便活在同一时空也仿佛不同世界。



下集预告里，陈星俊宣布陈家重回长子继承制。 陈荣基以为升任会长万无一失，不料导俊突然出现，表示自己才是顺洋物产的最大股东！第15集将在本周五公开，只剩2集了好不舍得看完啊~香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！



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