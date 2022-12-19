PENTAGON 隊長 HUI 被曝將參加男團選秀《BOYZ PLANET》！CUBE娛樂回應了～

今日（19日）據韓媒 EDAILY（이데일리）報導：「PENTAGON HUI 作爲參賽者報名參加 Mnet《BOYZ PLANET》的拍攝。」

對此，CUBE娛樂則謹慎回應：「很難確認 HUI 是否出演。」



《BOYZ PLANET》是選拔男團的選秀節目，是去年誕生限定女子組合 Kep1er 《Girls PLANET 999》的男子版本。據悉，共有數千人報名，經過3次的審查後，確定有98名參加者，他們將在本月投入拍攝，預計在2023年2月播出。



1993年出生的 HUI 在2016年作爲 PENTAGON 成員出道，還曾寫過《PRODUCE 101》分組歌曲〈NEVER〉、 Wanna One 出道曲〈Energetic〉、PENTAGON 〈Shine〉等多首熱門歌曲，獲得「天才作曲偶像」的稱號。去年作爲社會服務服役，在上個月退伍後，重新開始進行活動。



此前，同所屬社的崔有眞作為 CLC 成員時選擇出演《Girls Planet 999》，最終被選為 Kep1er 成員，開始新的出發，而 CLC 則在今年5月解散。HUI 是否會出演節目，也被受關注。



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