看完确实觉得「这种内容」不能经常制作！圭贤带两位外甥出演《圭TV》，多次透露心声：「我想回家」XD

一开始就给观众们「打预防针」，这种内容多来几期应该会「崩溃」吧！（大笑）

Super Junior圭贤的姐姐生下一对双胞胎，成为舅舅的圭贤偶尔也会通过SNS分享与可爱外甥们的合照。

两年前，圭贤带著外甥们一起出演《圭TV》，至今仍然是频道的热门影片一位。当时的他还深信「性善论」，认为孩子们都是「天使」，常常被外甥们逗笑。直播时更播放自己的热门曲《在光化门》，本来想走「感性路线」，但想也知道是不可能的事情，外甥们的行为无法预测啊！（笑）圭贤表示：「育儿比想像中的困难」、「和外甥们一起直播绝对不是容易的事。」

两年后，圭贤带著四岁的外甥们再次出演《圭TV》，可以感受到孩子们的暴风成长。此次推出「特别篇」，但圭贤一开始就给观众们「打预防针」：「可能是临时的单期节目，因为这种内容不能经常制作，大家看了就会知道。」看完整期内容…圭贤说的确实没错！他带著外甥们一起去动物农场，虽然孩子们活蹦乱跳的很可爱，但为了顾及他们的安全，其实要投入相当多的心力。

过程中，圭贤多次透露：「好想回家…」，但他还是有耐心地陪伴外甥们，更安抚孩子们的情绪。终於熬到「下班」，圭贤深深叹了一口气，对著镜头表示：「向韩国无数的父母们，以及养育我的父母们，致以诚挚的感谢。」姐姐则拍拍圭贤的肩膀，予以认同。最后，不要错过「彩蛋」！

《圭TV》特别把彩蛋的部分独立出来：艺俊奔向圭舅舅的怀里，开口就是：「尽管倾盆大雨、全身被淋湿，仍然等待著你～」圭贤仰天大笑，故意问：「你说什么？」艺俊重复刚刚说的话。圭贤满意地笑了笑，因为艺俊念的正是《在光化门》的歌词。舅舅和外甥就这样唱了起来：「尽管倾盆大雨、全身被淋湿，仍然等待著不会到来的你～」超可爱！



另外，今年9月，圭贤出演《看我的肩膀，都要脱臼了》提及关於外甥们的话题。‎原本赞成「性善论」的他，最近变成「性恶论」了‎。都来看看圭舅舅无奈的表情哈哈哈！！！

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