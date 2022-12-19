IVE张员瑛颁奖礼上舞蹈动作划水？网友再掀争议：毫无诚意VS因为是MC要维持发型

IVE张员瑛真正应验了那句「人红是非多」。

前两日2022KBS歌谣大祝祭隆重举行，邀请了大批爱豆团队参加，大势女团IVE也受邀亮相，成员张员瑛更是担任了本届庆典的MC，大展主持功底。



张员瑛虽然是主持人，但轮到IVE表演时，她也依旧登场，只是表演途中被观众们吐槽「划水」，相关影片公开在网路后又引发了一大波争议，一边是「动作划水，毫无诚意」，一边是「吹毛求疵，骂得太过分了」。 IVE接连表演了《LOVE DIVE》、《AFTER LIKE》等，赢得台下粉丝阵阵欢呼声。 只是张员瑛被发现在转头动作中，她几乎只是摇了摇头，和旁边大幅度扭转头部的其他成员形成了鲜明的对比，也正是这个镜头引爆争议，被骂是「毫无诚意的舞台表演」、「其他成员扭得头都要断了，她一点都没动」等。



本届「歌谣大祝祭」分上、中、下三部进行，张员瑛在主持台上站到了最后，因此有网友解释张员瑛不转头是为了维持发型，且在其他舞蹈动作中她的头部动作甚至比其他成员还要多，指责部份网友对她吹毛求疵，「看她之前表演就知道她一直都很卖力，这次是为了维持发型吧」、「 后面也有人没转头啊，怎么没有网友骂」等。



张员瑛自从出道以来经历过多番争议，吃草莓被骂、撒娇被骂、运动也被骂，一举一动都会被网友拿著放大镜考究。

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