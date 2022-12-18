宋旻浩在个人展给父亲的画和亲笔信 「是因爲舍不得医药费才匆匆离去？我还想和您多聊一会」

宋旻浩16日在首尔城东区 StART PLUS 举行首场个人画展《Thanking you : OHNIM Solo Exhibition》。

此次的画展公开《Giraffe in My Eyes 1》等20多幅作品，其中还有写给父亲的信和画。

宋旻浩说：「爸爸去世了，在与病魔作斗争的几年里，他看著在疗养医院的白色无花纹天花板，会勾勒出什么样的画面呢？难道是因爲我留他的孤独和寂寞而画了没有颜色的脸庞， 我无法想像彻底独自一人的那种孤独。希望您在大家深深的的哀悼中，踏上舒适的花路。」并公开了亲笔信。



在信中写道：「到最后都自私的我的爸爸，一路好走。爲什么那么著急呢？最后听到电话那头是儿子不耐烦的声音就走了，那爲什么还这么贪心呢？明明说过『让我给您点钱、为您还债、把肝捐给您』，但为什么不说『叫我去陪您这种话呢？』您总是把『你这么忙，真是对不起』这种话挂在嘴边，实际上我一点都不忙，那天您为何如此著急呢？」



接著，他说：「我即使有很多朋友、哥哥、妹妹也很孤独，还哼唧地说孤独，爸爸一个人该有多孤独啊。我明知道如此，但却对您的小小埋怨，连一个简单的电话都没打。您是觉得每月交1000万韩元的医药费很可惜吗？所以才匆匆离去？爸 我已经当了10年的一家之主，一点都不觉得可惜，只是想和您多聊一会，我一点都不自责，全都怪爸爸，因为我不能倒下，我还要守护剩下的一切，爸一路好走，现在很想您。」

宋旻浩上个月因父亲去世，送走了父亲。之前3月出演《吴恩英的金子谘商秀》时，他表示：「我父亲身体不舒服，这件事让我很在意。肝一直不是很好，加上平时没有好好管理，所以病情加重，因此爸爸住院一段时间了。」同时既埋怨又生气。



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