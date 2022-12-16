《海岸村恰恰恰》帅警察银哲姜亨硕变身两光导游的《花路阿朱妈》12月23日献映！新加坡韩剧迷大妈狂追吕珍九！

风光入围本届金马奖四项大奖，更在沙乌地阿拉伯的「红海国际电影节」勇夺「观众票选最佳影片」肯定的电影《花路阿朱妈》，即将在12月23日圣诞强档於台湾感动献映。除了日前旋风访台的郑东焕之外，还找来韩剧《海岸村恰恰恰》饰演刑警的姜亨锡，诠释中看不中用的两光导游。韩剧《德鲁纳酒店》男主角吕珍九，也将在本片特别现身，诠释演出肥皂剧的帅气韩流巨星。

《花路阿朱妈》是新加坡、南韩跨国合制电影，由《爸妈不在家》、《热带雨》名导陈哲艺监制。因应剧情需要，剧组远赴南韩拍摄，更必须找来许多南韩演员共同演出。首先就是在片中饰演导游的演员，让导演何书铭回忆：「选角时，希望找可以说中文的南韩演员，但真的很难，后来有人推荐姜亨锡。当时我只听了他几句中文台词，就觉得非常好，马上就决定是他了。他不只会说中文，还是一个非常好的演员，当时跟他见面的时候，就觉得彼此有默契。」



不过导演当时看到他，虽然被他的帅气样貌给震慑，但因为跟他心中的导游形象有落差，所以大胆要求他增重。这也让从来没有为戏增重经验的姜亨锡喜出望外：「其实我当时的想法是『太棒了』，可以肆无忌惮地吃想吃的美食，还可以喝啤酒。毫无顾忌享受美食后，确实胖了一轮，足足重了五公斤。」不仅如此，姜亨锡也在片中大秀流利中文。他说：「我本来就会说一点中文，可是因为太久没使用这个语言，所以忘了很多。对我来说，用不同的语言演戏是很大的负担，因为拍摄期间得到很多帮助，所以才能把角色的中文说得很好。」他也笑称：「私下也会一直练习，上厕所也在练，还常常因此自言自语。」不仅苦练中文还增重的他，也获得女主角洪慧芳力赞：「虽然文化跟语言可能会成为障碍，但跟他一起演戏的时候，真的有种和儿子一起合作的感觉。」



《花路阿朱妈》也找来电视剧《德鲁纳酒店》男主角吕珍九，演出片中女主角最喜欢的韩剧男演员，只要有他出现的场面，都将让观众惊喜连连。尤其他跟洪慧芳有精彩对手戏，这也让洪慧芳回忆：「透过《德鲁纳酒店》提早看到了珍九的演技。从那时候开始，就觉得他长得很帅。虽然我们一起出现的场面并不多，但有跟他拍摄的场景都很好。尤其一段回忆场面，我看到他演戏的样子，真的很激动，眼神交流的演技非常卓越，所以跟他配合起来毫无难度。」片中有一段两人相逢拥抱的场面，洪慧芳也感性透露：「拍摄当时，珍九真的是颤抖著身体演戏，让我对他的真实感到非常惊讶，让我就像母亲见到儿子一样的心情去演戏，演得泪流满面。



这部代表新加坡角逐奥斯卡最佳国际影片，并一举入围金马奖最佳女主角（洪慧芳）、最佳新导演（何书铭）、最佳男配角（郑东焕）、最佳原著剧本（何书铭、王欣茹）等四项大奖的动人励志喜剧《花路阿朱妈》，即将在12月23日圣诞强档於台湾感动献映。看一位韩剧迷新加坡大妈为了梦想，更为了无法退钱的荷包著想，决定要放飞自我，鼓起勇气独自踏上旅途。



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