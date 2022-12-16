《机智医生生活》99s练团花絮！郑敬淏提早一小时到却成为「罪人」，因为其他人提前两小时就到 XD

《机智医生生活》播出两季都好评不断，虽然暂时没有要制作第三季的计画，但已确定会推出蓝光DVD。

据悉，蓝光DVD是第一季、第二季的导演剪辑版，还包含拍摄花絮、乐队花絮、10位主演的采访、99s和4对CP的注释，总长有98小时。蓝光DVD将在月底开卖，这两周也陆续公开幕后花絮。



15日公开的是乐队的幕后花絮，某天99s要一起练习，平常总是第一个抵达的郑敬淏，却还没有出现。郑敬淏开门发现其他人都在：「什么啊？」金大明：「什么啊！来的这么晚！」田美都：「都几点了！」这也让郑敬淏委屈说：「我都提早一个小时来了！」



大家持续「攻击」他：「怎么可以提早一小时」、「好懒啊！现在都两点了」、「三点的话，你一点就要来」等。郑敬淏气到喊超大声：「我们不是约三点吗？现在都还没两点呢！」还指著曹政奭：「你不是说三点半才能来吗？」柳演锡又说：「约三点的话，你要提前两小时来啊！」结果提早一小时来却成为「罪人」，因为其他人都提早两小时到 XD



曹政奭也说因为想要快点练习，所以把行程延后了，柳演锡一直抓著郑敬淏不放「来看看你弹得有多好」，田美都表示：「实力不足的人要早点来，如果会的人现在来也可以，敬淏你不是都会了吗？」郑敬淏：「知道了！下次合奏的话看吧！」是要直接提早一点抵达吗（笑）！



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