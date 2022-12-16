[声明文]虽未达成协议但HOOK公司终低头：「全额支付李升基音源结算金54亿韩元」并真心致歉！

HOOK娱乐公司与旗下歌手李升基之间的连日争议，终於在今日告一段落，HOOK公司也发出正式声明文，表达对於李升基的歉意，并已全额支付与其音源相关的收入。

日前李升基所属的HOOK公司，在李升基与其签定合约的18年间，137首歌曲的音源收入完全没有支付给李升基任何费用，而李升基也提出要求公司提出期间内的「音源收益明细表」与「相关音源收益结算」的内容文件，并於12月1日向HOOK公司通报解除专属合约。此消息也令大众们相当震惊，原来18年来李升基曾未收到任何有关歌曲的相关收入。

12月16日HOOK娱乐公司方表示，向目前正在度过最痛苦煎熬时期的李升基真心致歉，并表示在李升基合约期间内的音源相关收入，已於结算后支付适当金额。公司方面也表示在本周初已将资料传达给李升基，并希望以该资料为基础来与李升基达成圆满协议。



不过因为李升基所要求的金额，与实际上HOOK公司实际上结算后必须支付的金额有著相当大的差距，於是双方未能达成协议。即便如此，HOOK认为李升基毕竟是与HOOK公司长期签订专属合约的艺人，不想与他在金钱结算问题上发生纷争，於是除了已支付的13亿韩元金额外，今日更给付给李升基先前未付的清算金额29亿韩元，以及期间延迟支付的利息12亿韩元。

最后文中也提出HOOK公司因为业务上的处理失误，引发了如此的误会与纷争，无论是什么原因造成，再次对李升基表达歉意，今后双方将透过法院进行透明的结算作业，为了不留下任何问题而努力。以下为公司发表之声明全文：



这里是HOOK娱乐。首先向因为这件事情，正度过最辛苦最艰难时期李升基先生真心地致上歉意。就如同大家已经知道的，HOOK收到了李升基先生的要求，提供签约期间的音源结算资料并支付适当的结算金额。

从那时至本周初，相关的资料都已转达给李升基先生，并以该资料为基础与李升基先生达成了圆满的协议。不过李升基先生所要求的金额，与实际HOOK对李升基先生结算必须支付的金额有相当大的差距，因此双方未能达成协议。



即便如此，HOOK不希望与长期签订专属契约并维持至今的李升基先生因结算问题而造成长期的纷争，於是除了已支付的13亿元外，今日再全额支付给李升基先生未付结算金额29亿元，与其间因延迟支付所产生的利息金额12亿元。

并且为了确定不再对李升基先生存在未结清的债务问题，与李升基先生之间因结算相关的纷争得以终了，向法院提出了确认债务不存在的诉讼。HOOK因业务处理上的过失，无论是什么原因所造成，引发了如此的误会与纷争，对此再度向李升基先生真心致歉，往后将透过法院，希望能让双方进行没有疑问而透明的结算作业，将为此尽最大努力。

再度向因为此事件受到伤害的所有人致上深深的歉意。



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