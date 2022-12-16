《海岸村恰恰恰》帥警察銀哲姜亨碩變身兩光導遊的《花路阿朱媽》12月23日獻映！新加坡韓劇迷大媽狂追呂珍九！

風光入圍本屆金馬獎四項大獎，更在沙烏地阿拉伯的「紅海國際電影節」勇奪「觀眾票選最佳影片」肯定的電影《花路阿朱媽》，即將在12月23日聖誕強檔於台灣感動獻映。除了日前旋風訪台的鄭東煥之外，還找來韓劇《海岸村恰恰恰》飾演刑警的姜亨錫，詮釋中看不中用的兩光導遊。韓劇《德魯納酒店》男主角呂珍九，也將在本片特別現身，詮釋演出肥皂劇的帥氣韓流巨星。

《花路阿朱媽》是新加坡、南韓跨國合製電影，由《爸媽不在家》、《熱帶雨》名導陳哲藝監製。因應劇情需要，劇組遠赴南韓拍攝，更必須找來許多南韓演員共同演出。首先就是在片中飾演導遊的演員，讓導演何書銘回憶：「選角時，希望找可以說中文的南韓演員，但真的很難，後來有人推薦姜亨錫。當時我只聽了他幾句中文台詞，就覺得非常好，馬上就決定是他了。他不只會說中文，還是一個非常好的演員，當時跟他見面的時候，就覺得彼此有默契。」



不過導演當時看到他，雖然被他的帥氣樣貌給震懾，但因為跟他心中的導遊形象有落差，所以大膽要求他增重。這也讓從來沒有為戲增重經驗的姜亨錫喜出望外：「其實我當時的想法是『太棒了』，可以肆無忌憚地吃想吃的美食，還可以喝啤酒。毫無顧忌享受美食後，確實胖了一輪，足足重了五公斤。」不僅如此，姜亨錫也在片中大秀流利中文。他說：「我本來就會說一點中文，可是因為太久沒使用這個語言，所以忘了很多。對我來說，用不同的語言演戲是很大的負擔，因為拍攝期間得到很多幫助，所以才能把角色的中文說得很好。」他也笑稱：「私下也會一直練習，上廁所也在練，還常常因此自言自語。」不僅苦練中文還增重的他，也獲得女主角洪慧芳力讚：「雖然文化跟語言可能會成為障礙，但跟他一起演戲的時候，真的有種和兒子一起合作的感覺。」



《花路阿朱媽》也找來電視劇《德魯納酒店》男主角呂珍九，演出片中女主角最喜歡的韓劇男演員，只要有他出現的場面，都將讓觀眾驚喜連連。尤其他跟洪慧芳有精彩對手戲，這也讓洪慧芳回憶：「透過《德魯納酒店》提早看到了珍九的演技。從那時候開始，就覺得他長得很帥。雖然我們一起出現的場面並不多，但有跟他拍攝的場景都很好。尤其一段回憶場面，我看到他演戲的樣子，真的很激動，眼神交流的演技非常卓越，所以跟他配合起來毫無難度。」片中有一段兩人相逢擁抱的場面，洪慧芳也感性透露：「拍攝當時，珍九真的是顫抖著身體演戲，讓我對他的真實感到非常驚訝，讓我就像母親見到兒子一樣的心情去演戲，演得淚流滿面。



這部代表新加坡角逐奧斯卡最佳國際影片，並一舉入圍金馬獎最佳女主角（洪慧芳）、最佳新導演（何書銘）、最佳男配角（鄭東煥）、最佳原著劇本（何書銘、王欣茹）等四項大獎的動人勵志喜劇《花路阿朱媽》，即將在12月23日聖誕強檔於台灣感動獻映。看一位韓劇迷新加坡大媽為了夢想，更為了無法退錢的荷包著想，決定要放飛自我，鼓起勇氣獨自踏上旅途。



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