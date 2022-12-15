Disney+新作《MOVING异能》太让人期待！全明星阵容+高分网漫原著+超能力设定，角色介绍大公开！

最近Disney+制作的漫改剧《MOVING异能》（暂译）在韩网引起讨论，有人整理了剧情梗概和各演员对应角色的设定，看完之后只想说：赶快开播啊！

剧集《MOVING异能》改编自韩国「第一代网路漫画家」姜草最著名的作品，由《尸战朝鲜2》朴仁济担任导演，姜草本人撰写剧本，耗资500亿制作，相当於《鱿鱼游戏》的2倍。 主演名单超长且星光熠熠：柳承龙、韩孝周、赵寅成、金成均、车太铉、柳承范、金希沅、李正河、高允贞、郭善英、金信禄、朴喜洵，是即便拆开都足够拍好几部剧的程度！（上一次见到这么强的阵容好像还是《我们的蓝调时光》XD）



网漫讲述围绕超能力父母和小孩展开的故事，原著兼具幽默、感动、惊悚、动作、成长等多种要素，获得超多读者好评，在韩国连载平台Kakao Webtoon的阅读次数逼近2亿！



*以下内容包含网漫版关键剧情，请酌情阅读哦！



《MOVING异能》的叙事采用「现在-过去-现在」结构，故事开头一群平凡的小孩突然使出超能力，原来他们的父母就是超能力者，年轻时被安企部特殊组织当做工具使用，出逃后避开组织耳目把小孩抚养长大。 然而一直暗中监视的安企部和北韩要员发现小孩们的超能力逐渐觉醒，便试图进行绑架。

网漫版主角是三位高中生，不过剧版似乎是以父母们为主，以下暂且以原著中的比例为准，介绍各个主要人物：

李正河饰演「金奉锡」，继承了父亲的飞行能力和母亲的超级五感。 如果太瘦会飞起来，所以把自己养得胖胖并佩戴沙袋。 李正河为这角色在开拍前增重30kg，真的让人佩服啊！



高允贞饰演「张熙秀」，继承了父亲的无痛觉、快速再生、强大体力，1个人打17个人也能赢。



金度勋饰演「李康勋」，继承了父亲的怪力、超高速、跳跃能力，原本是一名模范生。



接著来到父母这一代~

赵寅成饰演金奉锡的父亲「金斗植」，拥有飞行能力的神枪手。 曾为安企部要员，去北韩执行最后一次任务时失踪。



韩孝周饰演「李美贤」，是金奉锡之妻、金奉锡之母，曾为安企部要员，拥有超级五感，也是一名神枪手。 现在独自经营一家泥鳅汤店抚养儿子。



柳乘龙饰演张熙秀的父亲「张周元」，超能力是无痛觉、快速再生、强大体力。 现在开著一家生意不太好的炸鸡店，养育唯一的女儿。 （大叔又开炸鸡店XD）



郭善英饰演张周元的妻子「黄智熙」，原著里已经去世。



金成均饰演李康勋的父亲「李在万」，拥有怪力、超高速、跳跃能力，同时也有听觉障碍和认知障碍，在路边摆摊维生，以聪明的儿子为骄傲。



金希沅饰演高中教师「崔日焕」，过去也曾是安企部要员，在监视小孩们的过程中产生怀疑。



文盛瑾饰演「闵龙俊」，安企部2次长、特殊任务组织的负责人，隐藏於巨大势力背后的神秘人物。



朴喜洵饰演「金德允」，为完成任务不择手段，充满复仇心报复心的冷酷认为。 剧版据说会有复杂的感情戏！



金信禄饰演「吕云奎」，同为组织里的人，为求任务成功不惜下达任何命令。



车太铉饰演「全介道」，拥有发电能力，是剧版原创人物。



柳承范饰演「Frank」，追赶超能力者的神秘人物，也是剧版原创人物。



《MOVING异能》去年8月23日开拍、今年7月11日杀青，原计划今年下半年公开，目前看来要等到2023才能看到啦！

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