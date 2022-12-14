《财阀家的小儿子》「大嫂」朴智贤自曝体重曾胖到78公斤，为了减肥付出很多努力！

朴智贤在热播剧《财阀家的小儿子》中饰演顺阳家的大儿媳兼贤诚日报社长的长女「牟贤珉」一角。以迷人的外貌和刚强致命的魅力，展现与众不同的存在感，吸引观众的视线。

随著朴智贤的关注度越来越高，在网路社区还出现她曾是摔跤选手的贴文，当中提朴智贤从小学到高中1年级都是摔跤选手，曾在2009年大韩摔跤协会主办的比赛中，获得女子国中部木槿花级冠军。关於此传闻，所属社在今日下午回应：「朴智贤不是摔跤选手出身，公开的照片不是他本人。」



而身高167公分、体重49公斤的朴智贤，在2019年出演《Running Man》曾表示：「我喜欢吃东西，高中毕业20岁时的体重是78公斤。通过运动、控制饮食来减肥。」真的是努力自我管理出来的结果，在 IG 也可以看到她通过跳芭蕾舞来维持好身材。



1994年出生的朴智贤，在 2014年通过短篇电影《真心》出道，之后在《昆池岩》被大众所熟知。之后出演电视剧《新入史官丘海昤》、《你喜欢布拉姆斯吗》、《柔美的细胞小将》等。由於《财阀家的小儿子》大热，她也将与金南喜（饰演 陈星俊）、金度贤（饰演 崔市长）一起录制《认识的哥哥》。



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