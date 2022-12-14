[分集剧情]《以一当百执事》李浚荣身边所有人与肇逃事件的关联终於真相大白！迟到的婚戒（EP11－12）

[有雷]《以一当百执事》剧情终於进入最高潮，李浚荣始终走不出弟弟离开的阴影，而正当与惠利的恋情正式开始后，情况似乎有所好转，但随著弟弟的忌日到来，他却发现更多惊人事实，身边还有其他人也与离世的弟弟有关，事实令他痛苦不已。

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《以一当百执事》金泰熙（李浚荣饰）终於也跟随自己的心意，向东珠（惠利饰）表白自己的情感，两人也终於正式成为了恋人，泰熙叔叔与东珠舅舅也都在一旁撮合著他们。此时前女友清荷的母亲却意外猝死，东珠帮忙送走了她，而泰熙也念在以往情谊而出席了告别式，虽然东珠在现场听见了许多同学对泰熙的前段情感议论纷纷，不过泰熙的贴心解释还是让她放心不少。



泰熙的弟弟俊浩忌日将至，奶奶与父母都分别从遥远的住处来到这里关心泰熙，全家人的短暂会面并且一同到弟弟灵前探视。在东珠与泰熙奶奶见面时意外发现了奶奶的手机桌面留有泰熙与弟弟的合影，加上得知弟弟的忌日竟是东珠永远难忘的一天，还设为大门密码，发现自己第一次得知能够倾听亡者心愿时，遇见的小男孩就是俊浩，让她惊讶不已。



东珠赶紧回家拿出了俊浩要她去现场找回的求婚戒指，转交给泰熙，迟到的婚戒让泰熙痛哭失声，泰熙知道自己以及全家人都因这事件而受伤许多，仍相当自责，东珠告诉泰熙，亡者都告诉她同样的话「让活下来的人好好活著，减轻他们的痛苦」鼓励泰熙好好生活。不过东珠也透露出一个讯息，也就是俊浩曾说「找不到戒指的话，可以去问现场的另一位警察」，表示事发现场仍有第三人。终於发现当日在场的警察就是室友徐海安，而他为了掩盖哥哥肇事逃逸的事实，延迟了报警的时机。



东珠又送走了一对母女，小女孩梦想站上舞台成为明星，东珠曾目睹母女三餐不继，而请小女孩吃东西，为她录下自我介绍的跳舞短片，因为她梦想被大家所记得，却因为母亲决定轻生而把她一起带走…东珠虽然能听见亡者心声却无法与这位母亲连结，这事件令东珠心痛不已也再度想起了俊浩，於是她为小女孩上传了生前的影片，让更多人看见她也记得她。



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