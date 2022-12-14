前方高能！Disney+《异感追击：连瞳》7大血腥名场面，丁海寅、高庚杓「断头断手」，尸体艺术挑战感官极限

Disney+韩剧《异感追击：连瞳》由丁海寅、高庚杓、金慧峻主演，改编自韩国人气漫画《Connect》，讲述拥有自愈超能力、不死之身的新人种「河东修」（丁海寅 饰），被器官猎人绑架并夺去一只眼睛后，意外与接受器官移植的杀人魔「吴振燮」（高庚杓 饰）产生连结，并展开了一系列猛烈的追击。《异感追击：连瞳》由被称作「暴力大师」的三池崇史导演操刀，惊悚猎奇又血腥暴力的题材，让观众一边收看一边感受视觉上的冲击，看过的人都表示：「不宜配饭」，血腥画面真的超乎想像！本剧在Disney+一次释出6集，跪求第二季之余，先来回顾一下6集之中的名场面吧！（温馨提醒，内有许多猎奇恶心画面）



1.丁海寅「自愈恢复」手术现场



丁海寅被器官猎人绑架并准备进行器官和眼睛的移植，当医生在一旁讲电话时，拥有自愈能力的他，伤口竟然自行愈合并突然从手术台上坐起，开始找寻自己的眼睛⋯⋯镜头带到失去双眼的他的脸孔，凹陷漆黑的眼窝与逼真的伤口简直恐怖惊悚指数百分百！突然坐起来的他吓坏开刀医师，丁海寅手忙脚乱之下，只找回一只眼睛并全裸从窗户一跳而下，短短几秒钟的镜头真的各种惊吓。（小编 : 但是全裸那边的拍摄真的很有诚意 ^_______^）

2.高庚杓大尺度「床戏」再冷血杀害床伴



高庚杓在本剧饰演变态杀人魔「吴振燮」，大突破的演出备受好评，不只如此，还和女同事有「大胆床戏」。哦么，不看不知道一看吓一跳！高庚杓的精实的健美的体魄让人完全忽略他饰演的是一个冷血变态杀人魔，与女方床上激战的过程成为全片亮点之一！但是当他听到女方知道自己就是杀人凶手之后，不论女方如何请求，还表示自己什么事都可以为他做，高庚杓还是残忍杀害了对方，因为他不需要任何无谓的连结关系，冷血行径令人发指。



3.吴振燮手下超乎想像的「尸体艺术美学」



变态杀人魔吴振燮每次在进行尸体艺术时，都有缜密的计画，从设计图稿、预谋犯罪、处理尸体等，把尸体处理成彷佛雕像一般的艺术品，不但结合几何重组、西方艺术美感，还兼具宗教、星座与哲学融合，无一不显示吴振燮内心向往的美好世界。完成后的作品安放在大庭广众之下，造成人心惶惶，「吴振燮」强迫症的变态杀人手法让人看了跟著头皮发麻！

4.医生被吴振燮杀害，钉成十字架的模样



进行器官贩卖非法手术的医生，被吴振燮残忍杀害后，钉成了十字架的模样，让河东修看到之后相当冲击，而吴振燮则是一脸不以为然，还泰然说著这些艺术品多有美感⋯⋯高庚杓在杀害医生和歌手Z的场景，脸上表情和笑容真的很诡异，让人狂起鸡皮疙瘩。（不过医生这个下场也算是得到报应啦～）



5.黑道大哥「断头」惊悚画面



金慧峻在本剧帅气爆发，杀人不眨眼，智商也在线！她默默守护河东修，伺机准备干掉非法贩卖器官的黑道，她集合了新人类「Connect」，决定不再向恶势力低头，和同伴一起杀灭了黑道⋯⋯黑道大哥被Connect断头喷血的画面相当冲击，头飞出去的那一秒，小编真实吓到。

6.丁海寅「断耳、断手」再自行连接



丁海寅为求生存，常常利用自己可以「自愈」的功能，惨被断耳就正好拿来威胁对方，被绑架时，自行断手挣脱手铐再连接回去。充斥著各种血管喷飞的画面，看到最后真的都替丁海寅感到疼痛了。

7.丁海寅、高庚杓的「眼珠」连结



丁海寅找高庚杓讨回自己移植到他身上的眼珠，不论对方如何开枪，他的身体都可以很快恢复，当他来到高庚杓面前时，右眼立刻有了反应⋯⋯眼球喷出无数蠕动的触手并连结到对方眼睛，让高庚杓痛不欲生。这幕不只欣赏两位高颜值演员的对手戏，各种精致写实的特效也让人目不转睛！喜欢看猎奇血腥的剧迷，《异感追击：连瞳》真的要追起来，而第六集最后为开放式结局，究竟直升机是谁？新人类会如何影响世界？跪求「第二季」的制作呀！

Disney+独家播出《异感追击：连瞳》共6集，全集数上线热播中！

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