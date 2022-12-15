新教队为了其他新兵及令网路不出现挤塞，ARMY可以在开设专用区给BTS防弹少年团JIN留言！

防弹少年团JIN入伍之后，新兵教育大队也为之建立一些新措施，不会阻碍到其他当兵中的人同时都令ARMY传递到心意。

12月13日，JIN作为防弹少年团成员中第一位入伍的成员经由位於京畿道涟川郡的第5师团新兵教育大队正式开启了服役期，同天新兵教育大队就公开了特别通知，表示：「 拜托各位粉丝了，请不要写网路慰问信了，5师团新教队被选为训练兵手机使用示范部队，新兵每天可使用30分钟个人手机，网路慰问信可通过个人手机确认。 因网路原因，一次性收到大量邮件会令网路挤塞，让新兵们无法确认邮件，如果其他新兵看不到父母、恋人、朋友发来的信息该有多沮丧啊。 另外请不要快递手写信、礼物等。」



명품 5사단 당부 말씀



인편 위문편지는 자제해주세요.



손편지 선물 택배는 절대 보내지 마시길 바랍니다.



아미 팬들이 사용하는 위버스를 이용해 주시면 석진군도 핸드폰 사용을 할 수 있으니 확인 할 것입니다. pic.twitter.com/88g2RMFeTD — 러브모드 (@JMLOVEMODE) December 12, 2022

新兵教育大队发布通知之后，还透露JIN可以通过Weverse、SNS等继续和粉丝们交流。 大队称：「已经问过5师团新教队大队长了，金硕珍（JIN本名）可以用手机收到Weverse、SNS上的讯息，只是他不能直接留言与粉丝们互动，请各位粉丝解谅部队的特殊性。」 考虑到ARMY们遍布全球各地，新兵教育大队还特意刊出了英文版通知。



同时，新教队考虑到JIN来自全球的粉丝可能会挤爆大队留言板，部队还将追加开通「BTS JIN A.R.M.Y」特别留言区，希望JIN的粉丝们在专用留言区留言。

JIN入伍当天弟弟们都有陪同前往，结束为期5周的基础军事训练后他将作为陆军现役继续服役，并於2024年6月12日退伍。



우리 형 !! 잘 다녀와요!! 러뷰 pic.twitter.com/ZP6yryv2qe — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 13, 2022

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻