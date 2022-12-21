[温馨推荐]《花路阿朱妈》未知的旅程永远充满意外！银发智慧活出更精彩的人生下半场！

[无雷]入围四项金马奖的电影《花路阿朱妈》将於12月23日全台上映。剧情描述一位新加坡大妈平时就是韩剧迷，因一趟无法退费的行程而独自一人踏上陌生的韩国，旅程中的乌龙让她意外得到了更多启发，也活出了自己的新人生。

平凡的一位大婶阿朱妈，无论情绪或是生活都围绕著儿子，日常采买作饭，跳跳广场舞聊八卦都已是常态，儿子自顾自的安排著未来，作妈妈的，除了支持鼓励也永远配合著他。甚至她会踏上韩国旅途并不是因为自己坚持想去玩，而是一个「不能退费」的理由，也并非完全出於自愿。而陌生团员与环境也让她感到格格不入。



阿朱妈拥有银发族的智慧，遇上了乌龙丢包事件其实算是从容以对，遇上了好心的警卫（郑东焕饰），两人虽然语言完全不通，但在生活上的处境似乎有些类似，用超简短的英文单字沟通的样子，也令观众们感到相当有趣。不过就像大叔说的「相逢自是有缘」，短暂的相处也让他们有著超越语言的心领神会。阿朱妈从一碗汤饭后有些陌生的「Thank you」，到两人道别时阿朱妈所说的「감사합니다」及温暖拥抱，令人感受到她内心的温暖转变。



在开口交谈的瞬间，不管有意或无意，你已经介入了别人的人生。阿朱妈走到哪问到哪，除了与收留她的好心警卫有一搭没一搭的尴尬聊天，也与跟她儿子差不多年纪的导游分享自己的人生，被丢包的阿朱妈归队后没有生气谩骂，反倒有些不舍那位年轻导游，意外在旅程中一起迎接大雪的三人，对於自己的人生现况都有了全新的启发。



孩子大了，父母只好学会放手，顿失重心的银发族们也该活出精采的人生下半场，阿朱妈在旅程中还意外解锁了自己的隐藏才华（？）回国后除了追剧更有了新的目标。片中还采用Kpop经典老歌《女性时代》贯穿全片，歌词也相当贴合阿朱妈的心境转变。《花路阿朱妈》将於12月23日温暖献映，而女主角洪慧芳也将在当日访台，现身特殊场次与影迷同欢！



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