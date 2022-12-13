[提及剧情]《禁婚令》金永大演出任性君王！不服输还要求听床边故事…与朴柱炫重现《鬼怪》《德鲁纳酒店》名场面

刚刚开播的《禁婚令》，剧情展开相当有创意，加上金永大一登场就宽衣解带，造成不少话题讨论。除了他的好身材以外，个性有点幼稚又任性的君王李宪，也为剧情增加不少笑点。

「禁婚令」的由来是因为君王或世子要进行国婚之际，全国适婚年龄的女性都有可能被列入考量，必须与宫内国婚为主，而暂时禁止民间男女的婚姻缔结。如同剧情简介中所提到，深情的君王李宪（金永大饰）因为对世子嫔的离世难以忘怀，而接下来多次的拣择中又无法再挑到心仪的对象，因此「禁婚令」便一直延长至七年之久，而朴柱炫所饰演的专业红娘，因为在外批评君主，并涉嫌以不法手段骗取婚姻而被捕入狱。但她却声称自己能感应到死去的世子嫔，还能附身说出世子嫔想告诉君王的话，让李宪听了泪流满面，决定把她留在宫中随时召唤「附身」。



金永大在本片中的演技备受考验，面对宫中内官用计送上女子同寝，让他一阵暴怒，而感受到世子嫔寝宫内的阴气，又令他惊恐吓得恶梦连连。回忆起与世子嫔的约会，金永大则表现出充满爱意的眼神，还撒娇要求对方叫他一次「小宪」（谐音同Honey），到发现世子嫔离世时的痛哭，情绪起伏相当大。



由於李宪在听了自称被世子嫔附身的素娘（朴柱炫饰）说了一席话，就像世子嫔重生，也让李宪痛哭流涕，失眠的他还要求素娘讲床边故事，而素娘所提到的故事竟是观众们最熟悉的《鬼怪》以及《德鲁纳酒店》，画面中的朴柱炫与金永大更重新呈现了鬼怪新娘围上了大红色围巾，与鬼怪站在海边的场景，以及复刻IU在剧中的华丽紫色造型更提著一把猎枪，让大家看了会心一笑。





素娘用尽心思让李宪能吃好睡好，一下刻意说他缺乏运动，要他深夜比试，一下熬夜说故事给他听，不服输的李宪为了证明自己拥有「阳刚之美」还不惜脱下上衣露出迷人背肌与腹肌，他能否在素娘的引导之下渐渐走出失去世子嫔的阴霾？并且找出当时命案的宫斗真相！



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