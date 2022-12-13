SBS演艺大赏就在本周六， 6大赏候选人公开！会是两位老大哥池锡辰&卓在勋之争吗～

一年一度的SBS演艺大赏就在本周17日展开，透过今晚（12日）播出的《脱掉鞋子恢单4Men》节目内容，SBS演艺大赏剪辑成了预告公布大赏候选人――申东烨、刘在锡、池锡辰、金钟国、卓在勋与李常敏。

拿过1次SBS大赏、2次KBS大赏的申东烨，是SBS的象徵甚至可以说是王族，今年主持了SBS招牌节目《我家的熊孩子》与动物农场；主持《Running Man》的刘在锡是国民MC，三大台的大赏就拿了8次，大大小小奖项共18个；同样在《Running Man》奔跑十多年，「SBS名誉社员」池锡辰多次和大赏擦肩而过。



看起来是运动员但不是职业运动员的金钟国，同时在SBS两大招牌节目《Running Man》与《熊孩子》中活跃，2020年就曾拿下一次大赏；口才与反应能力被视为一流的卓在勋，总被视为大赏热门，今年在《熊孩子》以「孝顺水泥王子」身分特别抢镜；贴著可怜和贫困标签的李常敏，於《熊孩子》、《恢单4Men》都表现出稳定的主持功力。



▼2022 SBS演艺大赏预告片



以上这6位，你认为会是谁突破重围拿奖呢？而说到内心最想拿奖的人，肯定是两位老大哥池锡辰和卓在勋吧！

池锡辰和卓在勋近几年可以说都为SBS奉献，幽默口才都是韩国观众所公认的。每到SBS演艺大赏将近的时刻，他们节目上的伙伴不时会提起，从他们的表情与回应都不难看出对大赏的渴望。

对池锡辰来说，去年可能是距离大赏最近的一年，因为在另一电视台节目《玩什么好呢？》拥有突出表现，在《Running Man》有了更多有趣话题能呈现给观众，也因为《Running Man》某些特定的企划，让他能淘淘不绝展现口才。然而，池锡辰最后却铩羽而归，拿下彷佛安慰奖的「SBS名誉社员奖」，他在得奖当下以及后续节目上都难掩失望。



卓在勋和池锡辰际遇有些相似，明明都50多岁却已被视为「老人」，光是年龄就足以制造不少笑果，他们也都在去年深刻体认到拿奖前有多期待，落马后就会有多失落。去年卓在勋虽上台领大赏，但得奖的是整个《我家的熊孩子》节目，而非他个人。



在面对今年的演艺大赏，池锡辰与卓在勋已给出了回应。上月底播出的《Running Man》，刘在锡又问了池锡辰：「锡三哥今年也准备获奖吗？」金钟国也鼓噪：「今年要得奖啊！」不过池锡辰挥挥手大声打住，表示就算得奖薪水也不会变多。



同样在上月底，《我家的熊孩子》EP.319金钟国提及演艺大赏，暗示「每到此时就有人有所期待」，认为卓在勋在节目上公开和爸爸相处，「大赏非他莫属了」。卓在勋本来默默的不说话，被金钟国鼓励了一下就恼羞成怒(?)：「要给我我才能拿啊！」



不晓得两位老大哥是真的敢不抱有期待了，还是为了效果故意言不由衷呢？在今年大赏入围名单公开后，韩国网友最看好的还是他们两位，比较可惜的是，网友普遍认为池锡辰去年的表现更适合拿奖。

2022 SBS演艺大赏就在17日晚间8时35分（港台时间7时35分）开始，欢迎读者们锁定‎KSD粉丝专页关注最新得奖资讯！

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