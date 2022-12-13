《酒鬼都市女人们》拍了两季还是不太会喝！李先彬：「酒是苦苦的化学物质」XD

韩剧《酒鬼都市女人们》近日以第2季回归，「安昭熙」李先彬与「姜芝久」郑恩地来到Rain的YouTube频道作客节目《Rain’s Kitchen》，再一次聊到自己对酒的看法。
Rain与李先彬2018年曾合作演出《Sketch》（素描Sketch），早就是老熟人，李先彬也已第三次来到Rain的频道。Rain记得李先彬不太会喝酒便发问，郑恩地替她回答：「一杯是――能喝的。」故意拉长尾音强调要李先彬喝多很勉强XD。
李先彬笑了，皱眉瞪大眼睛说：「酒，就是苦苦的化学物质！」解释自己到现在对酒的感受还是一样，惊讶了郑恩地与Rain，而郑恩地的酒量可多了，能喝到两瓶烧酒，比Rain的一瓶半还多。
回顾《酒鬼都市女人们》第1季的时候，李先彬、郑恩地与韩善伙到各大节目作客，李先彬总是先承认自己不太会喝，在希澈的节目《酒街战士》上曾表明只喝「好喝的酒」，被希澈说是「小孩子口味」。戏剧终映后的采访，郑恩地也说自己是三人中最会喝的、李先彬根本不太会喝，当拍摄时真假酒交替，她都没另外两人脸红。
有趣的是，李先彬没有因为拍摄《酒鬼都市女人们》改变对酒的看法、增加酒量，倒练就了 「开瓶技巧」，下戏之后朋友们都要求她用汤匙开瓶，不过她在剧中用高跟鞋开瓶才是真正的名场面，不知道第2季会不会重现，或是来个新招呢？
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